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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11554115551155611557>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:57

Як продати нерухомість. Усе, що треба знати у 2024 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:58

  kyk написав:
  Genie написав:Це ж вони отримували 350, а взимку по 500 - як виявилося - за українців. Та й ще з нас за комуналку отримували.

Сподіваюсь, ви вже перестали кормити хостів і тепер самостійно сплачуєте і оренду і комунальні ;)
За свій кошт можна хоч 25 зробити, якщо вам холодно.


ми вже повернулися :)
да згадала, ще іноди камін топили.
До речі навіть арендувати без доходу і роботи жінці з дітьми після хостів все ж таки можливо,
залежить від кансілу, іноді вони таки надають підтримку і на півроку-рік можуть оплачувати квартиру. Квартири звісно в такому собі стані
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:03

  kyk написав:
  hume написав:И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.

Взагалі не уявляю, як можна зняти пристойне житло, не маючи офіційного доходу в UK. Навіть якщо маєте на рахунку £100k - нікого не цікавить. Покажіть tax return за минулий рік або гуляйте. В цілому правильний підхід, але, звичайно, це створює великі проблеми українцям. Особливо тим, хто знімав минулого року.
Вибачайте за офтоп.

Багато київських орендарів (особливо в дорогому сегменті) роблять кисле знервоване обличчя, коли їх просто запитати про сферу діяльності та дохід.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:31

  adeges написав:Типоваий вікторіанський будинок з тлчки зору утеплення - це жах. Товщина стін в 1 цеглину, без жодного утеплення. Мерзнеш у серпні.

В данном случае дом приблизительно тех лет. Три этажа, прогреть вообще невозможно. Толщина стен полтора кирпича без всякого утепления, и это на севере Англии. Ветра капец. Погода капец, но возможно поэтому все местные закалённые. Племянник занимается футболом говорит в +4 на улице 30% команды может прийти в шортах.

Наше утепление рассчитано на минимальные региональные температуры, которых у нас порой не бывает. На сегодня температура с ними примерно одинаковая +3.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:43

  hume написав:
  adeges написав:Типоваий вікторіанський будинок з тлчки зору утеплення - це жах. Товщина стін в 1 цеглину, без жодного утеплення. Мерзнеш у серпні.

В данном случае дом приблизительно тех лет. Три этажа, прогреть вообще невозможно. Толщина стен полтора кирпича без всякого утепления, и это на севере Англии. Ветра капец. Погода капец, но возможно поэтому все местные закалённые. Племянник занимается футболом говорит в +4 на улице 30% команды может прийти в шортах.

Наше утепление рассчитано на минимальные региональные температуры, которых у нас порой не бывает. На сегодня температура с ними примерно одинаковая +3.


Якщо при 10 і нижче в Європі ти бачиш людину в шортах - з імовірністю 90% це англієць ). Якщо це більше ніж 2 людини разом, імовірність зрочтає до 99%
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Згідно з попередніми висновками науковців, причина деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» — у неякісному проєктуванні та будівництві цієї ділянки тунелю.

Такі попередні висновки зробили експерти Науково-дослідної судово-експертної установи.

«У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки», — зазначив Кандибор.

Він додав, що саме цей відрізок тунелю метро проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного й середнього піску. Директор наголосив, що експертне дослідження ще триває.

«Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. А втім, уже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати», — сказав він.

Також експерти стверджують, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю.

«Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт», — ідеться в повідомленні.

https://hromadske.ua/posts/u-kmda-nazva ... ALaS1u3spA
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:36

  kingkongovets написав:Згідно з попередніми висновками науковців, причина деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» — у неякісному проєктуванні та будівництві цієї ділянки тунелю.

Такі попередні висновки зробили експерти Науково-дослідної судово-експертної установи.

«У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки», — зазначив Кандибор.

Він додав, що саме цей відрізок тунелю метро проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного й середнього піску. Директор наголосив, що експертне дослідження ще триває.

«Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. А втім, уже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати», — сказав він.

Також експерти стверджують, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю.

«Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт», — ідеться в повідомленні.



Хто дівчину замовляє, той її і танцує ) Це все, що можна сказати про будь-які наукові висновки будь-якого дослідження, включаючи процитоване.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Згідно з попередніми висновками науковців, причина деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» —

попередники :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:48

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:Хто дівчину замовляє, той її і танцує ) Це все, що можна сказати про будь-які наукові висновки будь-якого дослідження, включаючи процитоване.


ви взагалі про що? може неуважно читали? або щось не до кінця зрозуміли?
це висновки Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз на замовлення прокуратури, яка відкрила справу з цього приводу
будьте уважніше, ви ж ніби притомна людина

до речі ніяких сюрпризів не сталося, всі хто хоча б трошки в темі і так прекрасно розуміли в чому там справа і я особисто писав про це ще 8 грудня коли все це сталося

і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Шуточки? Вы хоть представляете как под землёй неприятно? А бетон какой холодный, мокрый? Это ж ого го. Это ж не это.
Е маё, под землёй ещё и вода есть?
Снимаю мнимую шляпу перед экспертами. Вы только вдумайтесь в этот гениальный вывод: оказывается, деформации произошли от некачественного проектирования и строительства
Бетон
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