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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:55
Бетон написав:Шуточки? Вы хоть представляете как под землёй неприятно? А бетон какой холодный, мокрый? Это ж ого го. Это ж не это.
Е маё, под землёй ещё и вода есть?
Снимаю мнимую шляпу перед экспертами. Вы только вдумайтесь в этот гениальный вывод: оказывается, деформации произошли от некачественного проектирования и строительства
обісрався, «містобудівник»?)
обтєкай мовчки
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Додано: Сер 24 січ, 2024 21:07
Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай😂😂
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Бетон
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Додано: Сер 24 січ, 2024 21:12
Бетон написав:
Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай
якщо б ти дійсно шарив в цьому ти не ніс би цієї маячні
я ще потикаю тебе пикою у твоє власне гівно з приводу твого прогнозу що цей тунель треба буде відбудовувати заново, почекай
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