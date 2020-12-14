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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11554115551155611557
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Шуточки? Вы хоть представляете как под землёй неприятно? А бетон какой холодный, мокрый? Это ж ого го. Это ж не это.
Е маё, под землёй ещё и вода есть?
Снимаю мнимую шляпу перед экспертами. Вы только вдумайтесь в этот гениальный вывод: оказывается, деформации произошли от некачественного проектирования и строительства
обісрався, «містобудівник»?)
обтєкай мовчки
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай😂😂
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай
якщо б ти дійсно шарив в цьому ти не ніс би цієї маячні
я ще потикаю тебе пикою у твоє власне гівно з приводу твого прогнозу що цей тунель треба буде відбудовувати заново, почекай
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:54

захожу вчера в спортзал в подвале спустя 20 лет, где только хардкорные уже ржавые грифы и блины, а там играет Mistreated Accept как 20 лет назад и как раз в том месте, где Дэвид Рис поёт There's no place I call home. это знак.
нужно что-нибудь продать. квартиру, например :mrgreen:
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:47

  kingkongovets написав:
adeges написав:Хто дівчину замовляє, той її і танцує ) Це все, що можна сказати про будь-які наукові висновки будь-якого дослідження, включаючи процитоване.


ви взагалі про що? може неуважно читали? або щось не до кінця зрозуміли?
це висновки Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз на замовлення прокуратури, яка відкрила справу з цього приводу
будьте уважніше, ви ж ніби притомна людина

до речі ніяких сюрпризів не сталося, всі хто хоча б трошки в темі і так прекрасно розуміли в чому там справа і я особисто писав про це ще 8 грудня коли все це сталося

і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній


Ще відтопчуться. Як непопередні висновки намалюють

Є прокуратура. Є замовлення. Є чітке виконання

Зі я був залучений до процесу, до речі у галузіє нерухомостіє, де на підставі експертного заключення цього інституту людині паяли 1.5 млрд збитків державі. Але я сам трохи експерт у тому питанні, де тіпа збитки, тому знаю, а не читав десь, що збитків не було
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:58

Боржники протестують???
"Люди перекрили вулицю на Троєщині

За словами протестувальників, в їх будинку незаконно відключили електроенергію та залишили без води і опалення."
Востаннє редагувалось Frant в Сер 24 січ, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  kingkongovets написав:
adeges написав:Хто дівчину замовляє, той її і танцує ) Це все, що можна сказати про будь-які наукові висновки будь-якого дослідження, включаючи процитоване.


ви взагалі про що? може неуважно читали? або щось не до кінця зрозуміли?
це висновки Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз на замовлення прокуратури, яка відкрила справу з цього приводу
будьте уважніше, ви ж ніби притомна людина

до речі ніяких сюрпризів не сталося, всі хто хоча б трошки в темі і так прекрасно розуміли в чому там справа і я особисто писав про це ще 8 грудня коли все це сталося

і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній


Ще відтопчуться. Як непопередні висновки намалюють

Є прокуратура. Є замовлення. Є чітке виконання


не відтопчуться, якби могли - це би вже відбувалось з притаманною зеленим медійною підтримкою

взагалі дивно чути, що руйнування тунелю могло відбутись через «незадовільний догляд» - це як раптове обвалення побудованого 10 років тому будинку могло статись через незадовільну роботу управдома

і знов нагадую - перші тріщини там зʼявились через 3 місяці після вводу в експлуатацію

субпідрядником, робившим гідроізоляцію на тій ділянці, було підприємство мого знайомого, я знаю достатньо про те, як там все робилось
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:05

  Frant написав:Боржники протестують???
"Люди перекрили вулицю на Троєщині

За словами протестувальників, в їх будинку незаконно відключили електроенергію та залишили без води і опалення."
дебіли бл...Що за манера створювати проблеми іншим які до них взагалі не мають ніякого відношення.Та й навіть при бажанні на їх ситуацію ніяк не випливають.
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