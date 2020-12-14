Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Шуточки? Вы хоть представляете как под землёй неприятно? А бетон какой холодный, мокрый? Это ж ого го. Это ж не это. Е маё, под землёй ещё и вода есть? Снимаю мнимую шляпу перед экспертами. Вы только вдумайтесь в этот гениальный вывод: оказывается, деформации произошли от некачественного проектирования и строительства
Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ. Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай😂😂
Бетон написав:Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ. Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай
якщо б ти дійсно шарив в цьому ти не ніс би цієї маячні я ще потикаю тебе пикою у твоє власне гівно з приводу твого прогнозу що цей тунель треба буде відбудовувати заново, почекай
захожу вчера в спортзал в подвале спустя 20 лет, где только хардкорные уже ржавые грифы и блины, а там играет Mistreated Accept как 20 лет назад и как раз в том месте, где Дэвид Рис поёт There's no place I call home. это знак. нужно что-нибудь продать. квартиру, например
adeges написав:Хто дівчину замовляє, той її і танцує ) Це все, що можна сказати про будь-які наукові висновки будь-якого дослідження, включаючи процитоване.
ви взагалі про що? може неуважно читали? або щось не до кінця зрозуміли? це висновки Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз на замовлення прокуратури, яка відкрила справу з цього приводу будьте уважніше, ви ж ніби притомна людина
до речі ніяких сюрпризів не сталося, всі хто хоча б трошки в темі і так прекрасно розуміли в чому там справа і я особисто писав про це ще 8 грудня коли все це сталося
і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній
Ще відтопчуться. Як непопередні висновки намалюють
Є прокуратура. Є замовлення. Є чітке виконання
Зі я був залучений до процесу, до речі у галузіє нерухомостіє, де на підставі експертного заключення цього інституту людині паяли 1.5 млрд збитків державі. Але я сам трохи експерт у тому питанні, де тіпа збитки, тому знаю, а не читав десь, що збитків не було
adeges написав:Хто дівчину замовляє, той її і танцує ) Це все, що можна сказати про будь-які наукові висновки будь-якого дослідження, включаючи процитоване.
ви взагалі про що? може неуважно читали? або щось не до кінця зрозуміли? це висновки Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз на замовлення прокуратури, яка відкрила справу з цього приводу будьте уважніше, ви ж ніби притомна людина
до речі ніяких сюрпризів не сталося, всі хто хоча б трошки в темі і так прекрасно розуміли в чому там справа і я особисто писав про це ще 8 грудня коли все це сталося
і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній
Ще відтопчуться. Як непопередні висновки намалюють
Є прокуратура. Є замовлення. Є чітке виконання
не відтопчуться, якби могли - це би вже відбувалось з притаманною зеленим медійною підтримкою
взагалі дивно чути, що руйнування тунелю могло відбутись через «незадовільний догляд» - це як раптове обвалення побудованого 10 років тому будинку могло статись через незадовільну роботу управдома
і знов нагадую - перші тріщини там зʼявились через 3 місяці після вводу в експлуатацію
субпідрядником, робившим гідроізоляцію на тій ділянці, було підприємство мого знайомого, я знаю достатньо про те, як там все робилось