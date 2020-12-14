Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай😂😂
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай😂😂
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:54
захожу вчера в спортзал в подвале спустя 20 лет, где только хардкорные уже ржавые грифы и блины, а там играет Mistreated Accept как 20 лет назад и как раз в том месте, где Дэвид Рис поёт There's no place I call home. это знак.
нужно что-нибудь продать. квартиру, например
Додано: Сер 24 січ, 2024 22:47
Ще відтопчуться. Як непопередні висновки намалюють
Є прокуратура. Є замовлення. Є чітке виконання
Зі я був залучений до процесу, до речі у галузіє нерухомостіє, де на підставі експертного заключення цього інституту людині паяли 1.5 млрд збитків державі. Але я сам трохи експерт у тому питанні, де тіпа збитки, тому знаю, а не читав десь, що збитків не було
Додано: Сер 24 січ, 2024 22:58
Боржники протестують???
"Люди перекрили вулицю на Троєщині
За словами протестувальників, в їх будинку незаконно відключили електроенергію та залишили без води і опалення."
Востаннє редагувалось Frant в Сер 24 січ, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2024 22:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не відтопчуться, якби могли - це би вже відбувалось з притаманною зеленим медійною підтримкою
взагалі дивно чути, що руйнування тунелю могло відбутись через «незадовільний догляд» - це як раптове обвалення побудованого 10 років тому будинку могло статись через незадовільну роботу управдома
і знов нагадую - перші тріщини там зʼявились через 3 місяці після вводу в експлуатацію
субпідрядником, робившим гідроізоляцію на тій ділянці, було підприємство мого знайомого, я знаю достатньо про те, як там все робилось
Додано: Сер 24 січ, 2024 23:05
дебіли бл...Що за манера створювати проблеми іншим які до них взагалі не мають ніякого відношення.Та й навіть при бажанні на їх ситуацію ніяк не випливають.
Додано: Сер 24 січ, 2024 23:39
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
про теперішній стан та перспективи ремонту моста Метро:
Додано: Чет 25 січ, 2024 07:21
Та ж сама публіка.
75%, які голосували за зелених шашличників.
П.С.Дешевій вже на марші, робить свої справи. Українська їліта чітко виконує свою історичну місію.
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