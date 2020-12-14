Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай😂😂
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Моей дипломной работой было исследование напряжений в обделках и грунтах тоннелей глубокого заложения моделированием МКЭ.
Кстати, если ты наш нач.участка с метробуда, который вытянул арматуру с депо на Бориспольской, то давай её взад возвращай😂😂
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:54
захожу вчера в спортзал в подвале спустя 20 лет, где только хардкорные уже ржавые грифы и блины, а там играет Mistreated Accept как 20 лет назад и как раз в том месте, где Дэвид Рис поёт There's no place I call home. это знак.
нужно что-нибудь продать. квартиру, например
Додано: Сер 24 січ, 2024 22:47
Ще відтопчуться. Як непопередні висновки намалюють
Є прокуратура. Є замовлення. Є чітке виконання
Зі я був залучений до процесу, до речі у галузіє нерухомостіє, де на підставі експертного заключення цього інституту людині паяли 1.5 млрд збитків державі. Але я сам трохи експерт у тому питанні, де тіпа збитки, тому знаю, а не читав десь, що збитків не було
Додано: Сер 24 січ, 2024 22:58
Боржники протестують???
"Люди перекрили вулицю на Троєщині
За словами протестувальників, в їх будинку незаконно відключили електроенергію та залишили без води і опалення."
Востаннє редагувалось Frant в Сер 24 січ, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 січ, 2024 22:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не відтопчуться, якби могли - це би вже відбувалось з притаманною зеленим медійною підтримкою
взагалі дивно чути, що руйнування тунелю могло відбутись через «незадовільний догляд» - це як раптове обвалення побудованого 10 років тому будинку могло статись через незадовільну роботу управдома
і знов нагадую - перші тріщини там зʼявились через 3 місяці після вводу в експлуатацію
субпідрядником, робившим гідроізоляцію на тій ділянці, було підприємство мого знайомого, я знаю достатньо про те, як там все робилось
Додано: Сер 24 січ, 2024 23:05
дебіли бл...Що за манера створювати проблеми іншим які до них взагалі не мають ніякого відношення.Та й навіть при бажанні на їх ситуацію ніяк не випливають.
Додано: Сер 24 січ, 2024 23:39
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
про теперішній стан та перспективи ремонту моста Метро:
Додано: Чет 25 січ, 2024 09:24
Додано: Чет 25 січ, 2024 09:46
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а я давав якийсь прогноз?)
можна посилання на нього?
я лише писав, що причини аварії полягають саме в неякісному проектуванні і незадовільній якості будівельних робіт, виконувавшихся похапцем і це знають всі, хто хоча б трошки в темі, що це найпроблемніша ділянка київського метро, де вода була завжди і що ніякий «недостатній догляд» за тунелем до аварії призвести не міг в принципі і що експертиза скоріш за все засвідчить, що всі необхідні роботи в метрополітені виконувались - можете пошукати і переконатись самі
а потім я казав, що всі, з ким я спілкувався з цього приводу, стверджують, що срок в 6 місяців цілком реальний і нічого там особливо складного та неможливого нема - побудувати стіну в грунті, розкрити котлован, та замінити пошкоджену 27-метрову ділянку зі збірних тюбінгів на монолітну конструкцію - не є аж занадто складною задачею
не треба так примітивно маніпулювати
зи:
до речі ще я на противагу місцевим «експертам» казав, що навряд чи ця ситуація вплине на ціни продажу та оренди нерухомості в Голосієво і навіть закликав ділитися відомими кейсами, де таке зниження насправді відбулося - досі повна тиша з цього приводу, а ціни на місті
тому що логістика була організована на подив вдало і ніякого транспортного колапсу не відбулося
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