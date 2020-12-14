Додано: Чет 25 січ, 2024 09:46

striped написав: А напомните еще пожалуйста через сколько запустят этот участок по Вашему пронозу от 8 грудня? И как Вы планируете поступить, когда этот прогноз не сбудется?

а я давав якийсь прогноз?)можна посилання на нього?я лише писав, що причини аварії полягають саме в неякісному проектуванні і незадовільній якості будівельних робіт, виконувавшихся похапцем, і це знають всі, хто хоча б трошки в темі, що це найпроблемніша ділянка київського метро, де вода була завжди і що ніякий «недостатній догляд» за тунелем до аварії призвести не міг в принципі, і що експертиза скоріш за все засвідчить, що всі необхідні регламентні роботи та обстеження в метрополітені вчасно виконувались - можете пошукати і переконатись саміа потім я казав, що всі дотичні особи, з якими я спілкувався з цього приводу, стверджують, що срок в 6 місяців цілком реальний і нічого там особливо складного та неможливого нема - побудувати стіну в грунті, розкрити котлован, та замінити пошкоджену 27-метрову ділянку зі збірних тюбінгів на монолітну конструкцію - не є аж занадто складною задачеюне треба так примітивно маніпулюватизи:до речі ще я на противагу місцевим «експертам» казав, що навряд чи ця ситуація вплине на ціни продажу та оренди нерухомості в Голосієво і навіть закликав ділитися відомими кейсами, де таке зниження насправді відбулося - досі повна тиша з цього приводу, а ціни на містітому що логістика була організована на подив вдало і ніякого транспортного колапсу насправді не відбулося