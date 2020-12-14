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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11555115561155711558
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:38

  kyk написав:
  Genie написав:
  roberto dark написав: Ті що не ідіоти ( таких брітів багато доречі), летять на зимовку у теплі країни .



так, а всі інші ходять у 2х флісових халатах або чоловічках, та ще й з грілками,
у них ціла індустрія грілок, їм подобається

Якщо в Україні буде газ по 40 грн/куб і електрика по 14 грн (актуальні ціни в UK) - теж побільшає пошановувачів халатів.
18-19 градусів вдома цілком достатньо.

Ну і в Британії рідко буває мінус 15 ноччю та мінус 10 вдень - досить помірний клімат а як холодає то не на місяць як у нас)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Много в жизни видели.
Но, чтобы в войну цены расли?
Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?

Дивно
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:40

  барабашов написав:kyk
18 холодно
19 терпимо
20 норм и в трусах с двумя пальцами жира на холке
Но у них же часто и 14ти то нет при плюсовой и конкретно(не +2...+3) за бортом, я читал что и 12 считается норм для будущих рыцарей и джентельменов
Почему с конца времени дешёвого нефтегаза они не приняли мер для радикального и простого утепления своей рухляди???
Новострои то понятно что у них нормально тепло держат

В мене дитина спить при плюс 18 я взагалі норм при плюс 17 але дньом комфортна температура плюс 21 - хоча знаю квартирантів яким і плюс 24 норм)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:42

  kyk написав:
  Genie написав:Це ж вони отримували 350, а взимку по 500 - як виявилося - за українців. Та й ще з нас за комуналку отримували.

Сподіваюсь, ви вже перестали кормити хостів і тепер самостійно сплачуєте і оренду і комунальні ;)
За свій кошт можна хоч 25 зробити, якщо вам холодно.

І не кажи - страдальці- хай переізжабть до України - в цьому році опалюють як не в себе)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:59

  kingkongovets написав:
і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній

Кто-то принимал и ставил подписи под этими "некачественными технические решениями" на стадии "проект" и они прошли гос экспертизу. Тех надзор ставил подписи в процессе. Кто-то принимал в эксплуатацию "недбало виконанні роботи". Везде есть подписи, а крайнего нет.
hume
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  kingkongovets написав:
і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній

Кто-то принимал и ставил подписи под этими "некачественными технические решениями" на стадии "проект" и они прошли гос экспертизу. Тех надзор ставил подписи в процессе. Кто-то принимал в эксплуатацию "недбало виконанні роботи". Везде есть подписи, а крайнего нет.
чому ж нема? знайдуть, їх імена відомі, але ж прокуратурі і підконтрольним опі змі була поставлена зовсім інша задача - звалити відповідальність та весь цей негатив саме на Кличка - але як каже Буданов - «уви»

це як з кейсом Мазепи по приватизованій кимось 10 років тому і купленій їм на вторинці землі - чомусь звинувачують у шахрайстві саме його, а не тих держслужбовців, хто ставив підписи і видавав свідоцтва та інші дозвільні документи
тому що Мазепа якось пообіцяв одному відомому генералу профінансувати його передвиборчу кампанію

наш закомплексований хрипатий наполеончик на дух не переносить ніякої конкуренції
kingkongovets
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