Бетон написав:
Много в жизни видели.
Но, чтобы в войну цены ра
сли?
Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?
Пане "мостобудівник" (він же - "фізик теоретик").
Ти коли навчишся елементарній грамотності???? Часом, не знімався в фільмі "Тупий і ще тупіший"?
hume написав:
Кто-то принимал и ставил подписи под этими "некачественными технические решениями" на стадии "проект" и они прошли гос экспертизу. Тех надзор ставил подписи в процессе. Кто-то принимал в эксплуатацию "недбало виконанні роботи". Везде есть подписи, а крайнего нет.
Проблема відома.
Укро-їліта не хоче сама себе садити в тюрму.
Лише обіцяє, як хрипатий зелений наполеончик.