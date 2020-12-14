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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11556115571155811559
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:50

  Бетон написав:Много в жизни видели.
Но, чтобы в войну цены расли?
Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?

Пане "мостобудівник" (він же - "фізик теоретик").
Ти коли навчишся елементарній грамотності???? Часом, не знімався в фільмі "Тупий і ще тупіший"?

  hume написав:Кто-то принимал и ставил подписи под этими "некачественными технические решениями" на стадии "проект" и они прошли гос экспертизу. Тех надзор ставил подписи в процессе. Кто-то принимал в эксплуатацию "недбало виконанні роботи". Везде есть подписи, а крайнего нет.

Проблема відома.
Укро-їліта не хоче сама себе садити в тюрму.
Лише обіцяє, як хрипатий зелений наполеончик.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 25 січ, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:04

cherchiltank как только печатный станок включат, так и выйдем на 1000 в месяц )
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