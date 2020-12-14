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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2024 12:50
Бетон написав:
Много в жизни видели.
Но, чтобы в войну цены ра
сли?
Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?
Пане "мостобудівник" (він же - "фізик теоретик").
Ти коли навчишся елементарній грамотності???? Часом, не знімався в фільмі "Тупий і ще тупіший"?
hume написав:
Кто-то принимал и ставил подписи под этими "некачественными технические решениями" на стадии "проект" и они прошли гос экспертизу. Тех надзор ставил подписи в процессе. Кто-то принимал в эксплуатацию "недбало виконанні роботи". Везде есть подписи, а крайнего нет.
Проблема відома.
Укро-їліта не хоче сама себе садити в тюрму.
Лише обіцяє, як хрипатий зелений наполеончик.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 25 січ, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:04
cherchiltank как только печатный станок включат, так и выйдем на 1000 в месяц )
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Andrey2512
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:39
kingkongovets написав:
Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.
я в своїх нежитлових приміщеннях
відмовився від центрального опалення і гвп, опалюю і грію воду електрикою, це можна зробити і в житловому, але схема дещо інша і вимагає згоди переважної більшості мешканців
людина яка перевіряла лічильники з цього приводу казала що заборонили десь з 2019 відключитись від гарячего водопосточання наприклад. Раніше можно було запломбувати і не займатись муйньой з ГВ.
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