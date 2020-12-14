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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2024 13:04
cherchiltank как только печатный станок включат, так и выйдем на 1000 в месяц )
Додано: Чет 25 січ, 2024 15:39
людина яка перевіряла лічильники з цього приводу казала що заборонили десь з 2019 відключитись від гарячего водопосточання наприклад. Раніше можно було запломбувати і не займатись муйньой з ГВ.
Додано: Чет 25 січ, 2024 16:41
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
цінність цього інсайду важко переоцінити
але перше ж посилання в гуглі каже, що:
“Можливість відмовитись від централізованого опалення (далі - ЦО) та гарячого водопостачання (далі - ГВП) передбачена Законом про ж/к послуги, який введено в дію 1 травня. У багатоквартирних будинках, у яких не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від цих мереж, власники квартир та приміщень, приєднаних до таких мереж, мають право відключити свою квартиру та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання).
Для відключення від ЦО та ГВП до органу місцевого самоврядування слід подати заяву про відключення (від'єднання) житлового будинку від ЦО та/або ГВП (у довільній формі) із зазначенням причини відключення.
Для багатоквартирного будинку до заяви додають протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг з протоколу) про ухвалене співвласниками рішення щодо влаштування у будинку систем індивідуального або автономного теплопостачання (ЦО, ГВП) та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення будинку.
Рішення про відключення приймає орган місцевого самоврядування за письмовим зверненням власників (співвласників) такого будинку на підставі рішення Комісії. Комісія приймає рішення щодо відключення будинку від ЦО та/або ГВП та надає пропозиції щодо типу системи індивідуального або автономного теплопостачання (ЦО, ГВП), яку можливо встановити у будинку після відключення (від'єднання).
Джерело: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 р. № 169
не дякуйте
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