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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11557115581155911560>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:04

cherchiltank как только печатный станок включат, так и выйдем на 1000 в месяц )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:39

  kingkongovets написав:
Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.
я в своїх нежитлових приміщеннях
відмовився від центрального опалення і гвп, опалюю і грію воду електрикою, це можна зробити і в житловому, але схема дещо інша і вимагає згоди переважної більшості мешканців


людина яка перевіряла лічильники з цього приводу казала що заборонили десь з 2019 відключитись від гарячего водопосточання наприклад. Раніше можно було запломбувати і не займатись муйньой з ГВ.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:людина яка перевіряла лічильники з цього приводу казала що заборонили десь з 2019 відключитись від гарячего водопосточання наприклад. Раніше можно було запломбувати і не займатись муйньой з ГВ.


цінність цього інсайду важко переоцінити

але перше ж посилання в гуглі каже, що:

“Можливість відмовитись від централізованого опалення (далі - ЦО) та гарячого водопостачання (далі - ГВП) передбачена Законом про ж/к послуги, який введено в дію 1 травня. У багатоквартирних будинках, у яких не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від цих мереж, власники квартир та приміщень, приєднаних до таких мереж, мають право відключити свою квартиру та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання).

Для відключення від ЦО та ГВП до органу місцевого самоврядування слід подати заяву про відключення (від'єднання) житлового будинку від ЦО та/або ГВП (у довільній формі) із зазначенням причини відключення.

Для багатоквартирного будинку до заяви додають протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг з протоколу) про ухвалене співвласниками рішення щодо влаштування у будинку систем індивідуального або автономного теплопостачання (ЦО, ГВП) та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення будинку.

Рішення про відключення приймає орган місцевого самоврядування за письмовим зверненням власників (співвласників) такого будинку на підставі рішення Комісії. Комісія приймає рішення щодо відключення будинку від ЦО та/або ГВП та надає пропозиції щодо типу системи індивідуального або автономного теплопостачання (ЦО, ГВП), яку можливо встановити у будинку після відключення (від'єднання).

Джерело: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 р. № 169

https://buh.ligazakon.net/news/189416_z ... -opalennya

не дякуйте
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:03

  kingkongovets написав:
Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.
я в своїх нежитлових приміщеннях
відмовився від центрального опалення і гвп, опалюю і грію воду електрикою, це можна зробити і в житловому, але схема дещо інша і вимагає згоди переважної більшості мешканців


у нас трохи не ринкова електрика. Коли стане 25 центів пільговий тариф, як зараз у західній європі, то електрика не буде мати жодних переваг
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:09

  adeges написав:
  kingkongovets написав:
Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.
я в своїх нежитлових приміщеннях
відмовився від центрального опалення і гвп, опалюю і грію воду електрикою, це можна зробити і в житловому, але схема дещо інша і вимагає згоди переважної більшості мешканців


у нас трохи не ринкова електрика. Коли стане 25 центів пільговий тариф, як зараз у західній європі, то електрика не буде мати жодних переваг

В даний час воду вигідніше гріти газом. Якщо куб рахувати, як 10кВт
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:17

  Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.

Точно - залишилося тільки угробити центральне опалення а потім з подивом дивитись як у мінус 10 по розриває труби у підʼїздах)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:18

  Бетон написав:Много в жизни видели.
Но, чтобы в войну цены расли?
Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?

Дивно

Можливо хочешь нам сказати, що це початок довготривалого росту?
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:18

  UA написав:
  Бетон написав:Много в жизни видели.
Но, чтобы в войну цены расли?
Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?

Дивно

Можливо хочешь нам сказати, що це початок довготривалого росту?

Я б сказав це початок повної сраки)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:у нас трохи не ринкова електрика. Коли стане 25 центів пільговий тариф, як зараз у західній європі, то електрика не буде мати жодних переваг
для нежитлових приміщень ціна на е/е ринкова, наприклад за січень середньозважений тариф - 5,7641 грн/кВт год
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 25 січ, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:30

  Frant написав:Боржники протестують???
"Люди перекрили вулицю на Троєщині

За словами протестувальників, в їх будинку незаконно відключили електроенергію та залишили без води і опалення."

Войцеховкий дом?
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