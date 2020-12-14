Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.
я в своїх нежитлових приміщеннях відмовився від центрального опалення і гвп, опалюю і грію воду електрикою, це можна зробити і в житловому, але схема дещо інша і вимагає згоди переважної більшості мешканців
людина яка перевіряла лічильники з цього приводу казала що заборонили десь з 2019 відключитись від гарячего водопосточання наприклад. Раніше можно було запломбувати і не займатись муйньой з ГВ.
kingkongovets написав:людина яка перевіряла лічильники з цього приводу казала що заборонили десь з 2019 відключитись від гарячего водопосточання наприклад. Раніше можно було запломбувати і не займатись муйньой з ГВ.
цінність цього інсайду важко переоцінити
але перше ж посилання в гуглі каже, що:
“Можливість відмовитись від централізованого опалення (далі - ЦО) та гарячого водопостачання (далі - ГВП) передбачена Законом про ж/к послуги, який введено в дію 1 травня. У багатоквартирних будинках, у яких не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від цих мереж, власники квартир та приміщень, приєднаних до таких мереж, мають право відключити свою квартиру та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання).
Для відключення від ЦО та ГВП до органу місцевого самоврядування слід подати заяву про відключення (від'єднання) житлового будинку від ЦО та/або ГВП (у довільній формі) із зазначенням причини відключення.
Для багатоквартирного будинку до заяви додають протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг з протоколу) про ухвалене співвласниками рішення щодо влаштування у будинку систем індивідуального або автономного теплопостачання (ЦО, ГВП) та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення будинку.
Рішення про відключення приймає орган місцевого самоврядування за письмовим зверненням власників (співвласників) такого будинку на підставі рішення Комісії. Комісія приймає рішення щодо відключення будинку від ЦО та/або ГВП та надає пропозиції щодо типу системи індивідуального або автономного теплопостачання (ЦО, ГВП), яку можливо встановити у будинку після відключення (від'єднання).
Джерело: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 р. № 169
Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.
я в своїх нежитлових приміщеннях відмовився від центрального опалення і гвп, опалюю і грію воду електрикою, це можна зробити і в житловому, але схема дещо інша і вимагає згоди переважної більшості мешканців
у нас трохи не ринкова електрика. Коли стане 25 центів пільговий тариф, як зараз у західній європі, то електрика не буде мати жодних переваг
Примат написав:kingkongovets многие у нас также хотели бы, как в Японии, а не как у нас, когда тебе навязывают оплачивать услугу, которая тебе не нужна такого качества или вообще не нужна.
я в своїх нежитлових приміщеннях відмовився від центрального опалення і гвп, опалюю і грію воду електрикою, це можна зробити і в житловому, але схема дещо інша і вимагає згоди переважної більшості мешканців
у нас трохи не ринкова електрика. Коли стане 25 центів пільговий тариф, як зараз у західній європі, то електрика не буде мати жодних переваг
В даний час воду вигідніше гріти газом. Якщо куб рахувати, як 10кВт