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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11557115581155911560
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:41

Смотрю плиточники нехило зарабатывают или звездит:
https://www.facebook.com/61552611470657 ... 450229417/
Bolt
 
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Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:23

  Bolt написав:Смотрю плиточники нехило зарабатывают или звездит:
https://www.facebook.com/61552611470657 ... 450229417/

Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
hume
 
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  #<1 ... 11557115581155911560
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