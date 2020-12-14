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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11557115581155911560
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:41

Смотрю плиточники нехило зарабатывают или звездит:
https://www.facebook.com/61552611470657 ... 450229417/
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:23

  Bolt написав:Смотрю плиточники нехило зарабатывают или звездит:
https://www.facebook.com/61552611470657 ... 450229417/

Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
тік-ток рулить, хулє
а лох ведеться

розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації
каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати
таке
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:20

  hume написав:
  Bolt написав:Смотрю плиточники нехило зарабатывают или звездит:
https://www.facebook.com/61552611470657 ... 450229417/

Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2

1. Якби всі ці конструкції не були ідеально рівними (з гіпсокартону) сидів би він там тиждень і зробив би дуже посередньо.
2. Затирати мабуть замовник буде? Бо він вже поїхав :mrgreen:
3.Це тік ток
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:25

  kingkongovets написав:тік-ток рулить, хулє
а лох ведеться

розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації
каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати
таке

Часі Юща це вже бабушатник. Не модно.
Орендарі полюбляють самі фуфлові серії з Ікеї.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:28

  hume написав:
  Bolt написав:Смотрю плиточники нехило зарабатывают или звездит:
https://www.facebook.com/61552611470657 ... 450229417/

Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2

Тоже обратил внимание, что на художественный свист похоже. Там пару месяцев назад халтурка наклевывалась, плитку положить. Так, на моё предложение 350 грн/м сказали, что дороговато.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:тік-ток рулить, хулє
а лох ведеться

розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації
каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати
таке

Часі Юща це вже бабушатник. Не модно.
Орендарі полюбляють самі фуфлові серії з Ікеї.
бикоко під ампір до речі досі норм заходить
а от модерн нульових з багаторівневими стелями та точковим освітленням - це дійсно вже бабушатнік і неліквід

це - з її слів, мені то на це байдуже, я не в темі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:57

В бібліотеці Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського в Києві відкрили перше в Україні смарт-укриття - CLUST SPACE. Воно обладнане генератором та дозволяє проводити лекції для 100 слухачів, вести перемовини та навіть займатися йогою. Також у приміщенні є місця для сну та відпочинку.

Укриття будували 5 місяців, вартість проєкту $415 000, над будівництвом працювала команда з 36 спеціалістів.
https://dev.ua/news/kpi-vidkryly-smart-ukryttia
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:14

  kingkongovets написав:
UA написав:Часі Юща це вже бабушатник. Не модно.
Орендарі полюбляють самі фуфлові серії з Ікеї.
бикоко під ампір до речі досі норм заходить
а от модерн нульових з багаторівневими стелями та точковим освітленням - це дійсно вже бабушатнік і неліквід

це - з її слів, мені то на це байдуже, я не в темі

Навіть витриманий середземноморській стиль не заходить українським орендарям.
Тільки формальдегідні інстаграмі інтерьери.
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  #<1 ... 11557115581155911560
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