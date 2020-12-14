Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
hume написав:Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
тік-ток рулить, хулє а лох ведеться
розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати таке
Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
1. Якби всі ці конструкції не були ідеально рівними (з гіпсокартону) сидів би він там тиждень і зробив би дуже посередньо. 2. Затирати мабуть замовник буде? Бо він вже поїхав 3.Це тік ток
kingkongovets написав:тік-ток рулить, хулє а лох ведеться
розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати таке
Часі Юща це вже бабушатник. Не модно. Орендарі полюбляють самі фуфлові серії з Ікеї.
Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
Тоже обратил внимание, что на художественный свист похоже. Там пару месяцев назад халтурка наклевывалась, плитку положить. Так, на моё предложение 350 грн/м сказали, что дороговато.
kingkongovets написав:тік-ток рулить, хулє а лох ведеться
розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати таке
Часі Юща це вже бабушатник. Не модно. Орендарі полюбляють самі фуфлові серії з Ікеї.
бикоко під ампір до речі досі норм заходить а от модерн нульових з багаторівневими стелями та точковим освітленням - це дійсно вже бабушатнік і неліквід
це - з її слів, мені то на це байдуже, я не в темі
В бібліотеці Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського в Києві відкрили перше в Україні смарт-укриття - CLUST SPACE. Воно обладнане генератором та дозволяє проводити лекції для 100 слухачів, вести перемовини та навіть займатися йогою. Також у приміщенні є місця для сну та відпочинку.
kingkongovets написав:я вже здається тут писав, що в Японії в будинках взагалі відсутнє центральне опалення і люди взимку гріються різноманітними електроприладами від грілок, ковдр та килимків з підігрівом до традиційних електрообігрівачів, а там климат аж ніяк не південний
Это вы пишите о Хоккайдо с климатом как в Бердянске или Херсоне с минусом два месяца зимой,или об Осаке с плюс 10 в среднем на НГ? В Стамбуле тоже топят в основном кондёрами и электрополами, хотя в свежих новостроях судя по крыше и отсутствию кондёров снаружи наверно стоят чиллеры и канальники и возможно есть и небольшие кое где аналоги нашего индивидуального газового отопления(на весь дом, но не крышная котельная,а газ там стоит дёшево) ПыСы - а за 30кгрн вы сдавали ту комм."однушку" или за 30куе купили её когда то? Из текста неясно