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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:04
Bolt написав: hume написав:
Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
Тоже обратил внимание, что на художественный свист похоже. Там пару месяцев назад халтурка наклевывалась, плитку положить. Так, на моё предложение 350 грн/м сказали, что дороговато.
За нормальное качество люди и я платим 500..600 грн. Это сегодня минимальная цена.
350 грн это просто неуважение к себе блин
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Бетон
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:51
Бетон написав: Bolt написав: hume написав:
Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
Тоже обратил внимание, что на художественный свист похоже. Там пару месяцев назад халтурка наклевывалась, плитку положить. Так, на моё предложение 350 грн/м сказали, что дороговато.
За нормальное качество люди и я платим 500..600 грн. Это сегодня минимальная цена.
350 грн это просто неуважение к себе блин
Так там заказчик жлоб. Там советская плитка 15х15 была на стенах. Я попробовал, плитка отвалилась, клей намертво к стенке. Грю, нужно сбивать, но это доп расходы. Он сказал на те старые ляпухи клеить. 🤦♂️Прикиньте какое там бы качество было. Самое смешное, там електрик какой то дед работал, коробки под уровень старой плитки выводил🤦♂️. Наверное по 30 грн за точку.
Клиент когда-то нач дистанции на ЛЖД был. Как то в новостях местных упоминался, что выделили 150 к€, на моющую установку для вагонов которую должны были смонтировать в подшефном ему лепо, но бабки ХЗ где. Бабы дальше швабрами вагоны снаружи моют. Короче хитрожопый жлобяра.
Востаннє редагувалось Bolt
в П'ят 26 січ, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Bolt
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:05
kingkongovets написав:
я пишу про всю Японію загалом
Нікуя собі!
Які люди на форумі!
Від корінних куян
свіжа інфа)))
Японісти, з знанням японської мови і стажем проживання в Японії .... років?)))
Чим меньші ціни КРЖН, тим цікавіші тут з,являтимуться байки???
Чи не сформувати з безробітних рилів бригаду будівельників для ремонту київської чи харківської нерухомості????
Є бажаючі реально підтримати КРЖН і ХРЖН?
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