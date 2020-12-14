Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
Тоже обратил внимание, что на художественный свист похоже. Там пару месяцев назад халтурка наклевывалась, плитку положить. Так, на моё предложение 350 грн/м сказали, что дороговато.
За нормальное качество люди и я платим 500..600 грн. Это сегодня минимальная цена. 350 грн это просто неуважение к себе блин
hume написав:Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
Тоже обратил внимание, что на художественный свист похоже. Там пару месяцев назад халтурка наклевывалась, плитку положить. Так, на моё предложение 350 грн/м сказали, что дороговато.
За нормальное качество люди и я платим 500..600 грн. Это сегодня минимальная цена. 350 грн это просто неуважение к себе блин
Так там заказчик жлоб. Там советская плитка 15х15 была на стенах. Я попробовал, плитка отвалилась, клей намертво к стенке. Грю, нужно сбивать, но это доп расходы. Он сказал на те старые ляпухи клеить. 🤦♂️Прикиньте какое там бы качество было. Самое смешное, там електрик какой то дед работал, коробки под уровень старой плитки выводил🤦♂️. Наверное по 30 грн за точку. Клиент когда-то нач дистанции на ЛЖД был. Как то в новостях местных упоминался, что выделили 150 к€, на моющую установку для вагонов которую должны были смонтировать в подшефном ему лепо, но бабки ХЗ где. Бабы дальше швабрами вагоны снаружи моют. Короче хитрожопый жлобяра.
Востаннє редагувалось Bolt в П'ят 26 січ, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Cтосовно впливу формальдегіду з меблів на здоров,я мешканців. Астма, причому масова. Ця зараза пожиттєва, не лікується. Потім - можлива онкологія. Рекомендую почитати свіжі оглядові статті американських авторів.
J. Lam, E. Koustas, P. Sutton, A. M. Padulaet et al. / Exposure to formaldehyde and asthma outcomes: A systematic review, meta-analysis, and economic assessment // PLoS One, 2021, Vol.16 (3), article e0248258 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248258
48) A.R. Atwater, A.J. Petty, B. Liu, M.D. Pratt et al. / Contact dermatitis associated with preservatives: Retrospective analysis of North American Contact Dermatitis Group data, 1994 through 2016 // J. Am. Acad. Derm, 2021, Vol.84 (4), pp. 965-976 https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.07.059
Был в эпике, посмотрел цены. Есть позиции с подорожанием в 30%, но это исключение. Скорее всего остатки, либо непопулярные позиции на которые эпицентр до войны накидывал х 3. В целом подорожание от 50% до 150%.
Плитка. Брал по 850 сейчас 1700грн. Видел позиции +30%, но это, скорее всего, остатки со склада. Теперь по цене Испании продаётся Польша. Количество позиций уменьшилось приблизительно в 3 раза.
Краска. Украина производитель Колорит. Цена 2800-3000 грн за 9л. Последний раз до войны покупалась по цене около 1300-1500 грн.
Эконом сегмент розеток и выключателей производителя viko panasonic прибавил порядка 100%. Были по 50-60 грн стали 100-120 грн/шт.
Силиконы и герметики прибавили не сильно. Думаю пропорционально курсу, но они активно дорожали до войны.
hume написав:Обратите внимание он узкие места, то есть ширину менее 40см, считает как погонные метры. Потому что так выгоднее, вот пришло ему в голову и всё. То есть практически всю ванную он насчитал по погонным метрам)) сделать это за один день одному нереально. Подрезка под 45 градусов 500 грн, цена как бы перебор, НО, раньше такая подрезка считалась за готовый стык, то есть за две плитки подогнанных друг к другу. Он решил просто умножить на 2
тік-ток рулить, хулє а лох ведеться
розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати таке