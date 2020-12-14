Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати таке
В бібліотеці Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського в Києві відкрили перше в Україні смарт-укриття - CLUST SPACE. Воно обладнане генератором та дозволяє проводити лекції для 100 слухачів, вести перемовини та навіть займатися йогою. Також у приміщенні є місця для сну та відпочинку.
kingkongovets написав:я вже здається тут писав, що в Японії в будинках взагалі відсутнє центральне опалення і люди взимку гріються різноманітними електроприладами від грілок, ковдр та килимків з підігрівом до традиційних електрообігрівачів, а там климат аж ніяк не південний
Это вы пишите о Хоккайдо с климатом как в Бердянске или Херсоне с минусом два месяца зимой,или об Осаке с плюс 10 в среднем на НГ? В Стамбуле тоже топят в основном кондёрами и электрополами, хотя в свежих новостроях судя по крыше и отсутствию кондёров снаружи наверно стоят чиллеры и канальники и возможно есть и небольшие кое где аналоги нашего индивидуального газового отопления(на весь дом, но не крышная котельная,а газ там стоит дёшево) ПыСы - а за 30кгрн вы сдавали ту комм."однушку" или за 30куе купили её когда то? Из текста неясно
kingkongovets написав:я вже здається тут писав, що в Японії в будинках взагалі відсутнє центральне опалення і люди взимку гріються різноманітними електроприладами від грілок, ковдр та килимків з підігрівом до традиційних електрообігрівачів, а там климат аж ніяк не південний
Это вы пишите о Хоккайдо с климатом как в Бердянске или Херсоне с минусом два месяца зимой,или об Осаке с плюс 10 в среднем на НГ? В Стамбуле тоже топят в основном кондёрами и электрополами, хотя в свежих новостроях судя по крыше и отсутствию кондёров снаружи наверно стоят чиллеры и канальники и возможно есть и небольшие кое где аналоги нашего индивидуального газового отопления(на весь дом, но не крышная котельная,а газ там стоит дёшево) ПыСы - а за 30кгрн вы сдавали ту комм."однушку" или за 30куе купили её когда то? Из текста неясно
1) я пишу про всю Японію загалом 2) 30 кгрн оренда
kingkongovets написав: розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати таке
Бетон написав:Много в жизни видели. Но, чтобы в войну цены расли? Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?
Дивно
Можливо хочешь нам сказати, що це початок довготривалого росту?
Я б сказав це початок повної сраки)
Хлопці, визначайтесь. Я поки в смт в дупі світу за 400 км від Києва, бабулі допомагаю. Тут так нудно, що вовком вить хочеться. Але навіть тут повно переселенців. Де всі беруть бабло - неясно. ушатанная двуха стоит 15 куе. Поки вернусь - визначайтесь