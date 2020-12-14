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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11557115581155911560
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації
каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати
таке
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:25

Часі Юща це вже бабушатник. Не модно.
Орендарі полюбляють самі фуфлові серії з Ікеї.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

бикоко під ампір до речі досі норм заходить
а от модерн нульових з багаторівневими стелями та точковим освітленням - це дійсно вже бабушатнік і неліквід

це - з її слів, мені то на це байдуже, я не в темі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:57

В бібліотеці Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського в Києві відкрили перше в Україні смарт-укриття - CLUST SPACE. Воно обладнане генератором та дозволяє проводити лекції для 100 слухачів, вести перемовини та навіть займатися йогою. Також у приміщенні є місця для сну та відпочинку.

Укриття будували 5 місяців, вартість проєкту $415 000, над будівництвом працювала команда з 36 спеціалістів.
https://dev.ua/news/kpi-vidkryly-smart-ukryttia
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 02:43

  kingkongovets написав:я вже здається тут писав, що в Японії в будинках взагалі відсутнє центральне опалення і люди взимку гріються різноманітними електроприладами від грілок, ковдр та килимків з підігрівом до традиційних електрообігрівачів, а там климат аж ніяк не південний

Это вы пишите о Хоккайдо с климатом как в Бердянске или Херсоне с минусом два месяца зимой,или об Осаке с плюс 10 в среднем на НГ? В Стамбуле тоже топят в основном кондёрами и электрополами, хотя в свежих новостроях судя по крыше и отсутствию кондёров снаружи наверно стоят чиллеры и канальники и возможно есть и небольшие кое где аналоги нашего индивидуального газового отопления(на весь дом, но не крышная котельная,а газ там стоит дёшево)
ПыСы - а за 30кгрн вы сдавали ту комм."однушку" или за 30куе купили её когда то? Из текста неясно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:я вже здається тут писав, що в Японії в будинках взагалі відсутнє центральне опалення і люди взимку гріються різноманітними електроприладами від грілок, ковдр та килимків з підігрівом до традиційних електрообігрівачів, а там климат аж ніяк не південний

Это вы пишите о Хоккайдо с климатом как в Бердянске или Херсоне с минусом два месяца зимой,или об Осаке с плюс 10 в среднем на НГ? В Стамбуле тоже топят в основном кондёрами и электрополами, хотя в свежих новостроях судя по крыше и отсутствию кондёров снаружи наверно стоят чиллеры и канальники и возможно есть и небольшие кое где аналоги нашего индивидуального газового отопления(на весь дом, но не крышная котельная,а газ там стоит дёшево)
ПыСы - а за 30кгрн вы сдавали ту комм."однушку" или за 30куе купили её когда то? Из текста неясно
1) я пишу про всю Японію загалом
2) 30 кгрн оренда
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:23

  kingkongovets написав:
розмовляв зі знайомою ріелторкою сьогодні, питає - що в тебе зараз найдешевше по оренді? кажу - перероблена під магазин з окремим входом однокімнатна квартира за тридцятку в не самій найкращій локації
каже - а люди не можуть пафосні 100 метрові квартири часів Юща з натуральним паркетом, дверима та кухнею з масива і повним фулом на Печерську за стільки здати
таке

Це правда
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:39

  cherchiltank написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Много в жизни видели.
Но, чтобы в войну цены расли?
Чтобы топило метро, а КРЖН не реагировал?

Дивно

Можливо хочешь нам сказати, що це початок довготривалого росту?

Я б сказав це початок повної сраки)

Хлопці, визначайтесь. Я поки в смт в дупі світу за 400 км від Києва, бабулі допомагаю. Тут так нудно, що вовком вить хочеться. Але навіть тут повно переселенців. Де всі беруть бабло - неясно. ушатанная двуха стоит 15 куе.
Поки вернусь - визначайтесь
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:19

Хлопці, визначайтесь. Я поки в смт в дупі світу за 400 км від Києва, бабулі допомагаю. Тут так нудно, що вовком вить хочеться. Але навіть тут повно переселенців. Де всі беруть бабло - неясно. ушатанная двуха стоит 15 куе.
Поки вернусь - визначайтесь[/quote]

Це реально рівень філіпін - навіть дешевше)
cherchiltank
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