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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 15:12

  kingkongovets написав:
барабашов написав:kingkongovets
У нас тоже Квадрат на сладких объектах "своих" евреев разводит на подобную сумму
Конечно это не хрущи или панельки на наших Днепровских Троях и Борщагах, это центр и даже если совкофонд - то с инфраструктурой на уровне при очень и весьма ЛЛЛ
то мабуть «плата за вхід, або пролонгацію договора»?
чи Квадрат це не трц, а ан?

Да, конечно Агенство, на углу Исполкомовской и Комсомольской сидят они у нас.
Я снял через своего "племянника" у них 4К в доме на набке, у правнука директора завода, а тому дали её в 56году, видовая из видовых и соседи не на тойотах даже ездят.
Там много чего такого есть и в новостроях возле парка Шевченко на набке,и в Башнях, и в Мост-Сити, экслюзивно обьекты наших "земляков" с Меноры сдают.
Ну и продают по ценам Липок и прилегающих.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 15:23

Їхали, їхали, і приїхали!

  Первый написав:
  Frant написав:136 квартир, 242 оголошення.
Пан може купити, навіть всі зразу :roll: .
І нарешті створить дефіцит житла на КРЖН :mrgreen:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... o_id=76620
Ціни за 1к площею 40 м2 - приблизно 52000-56000.
До війни - ціна "хрущовки" з ремонтом в тому районі.
Знежирення населення триває.
Грошових знаків все меньше на руках.
Воно так і мусить бути - обрали клоунів на найвищі посади - розплачуйтесь, панове!


Якийсь цирк.
Замість того щоб дати посилання на оголошення де віддають за те що дають, посилання на оголошення в яких дорожче мінімум на 6 тис грн на метрі чим в ОП.
Плюс податки з продавця і ріелтору щось наслюнявить.

Тобто ціна нового новобуду, до якого ось ось проведуть метро (!!!), мрії всіх-всіх-всіх, навіть не 51 000 доларів за 1к "неохрущ", а лише 45 000 доларів???? Ахрєнєть!
Це ж ціна "хруща", і навіть без свіжого ремонта :mrgreen: , в тому районі.
Недарма Бомбер писав, що ціни новобуду реально падають! :roll:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 січ, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 15:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Да, конечно Агенство, на углу Исполкомовской и Комсомольской сидят они у нас.
Я снял через своего "племянника" у них 4К в доме на набке, у правнука директора завода, а тому дали её в 56году, видовая из видовых и соседи не на тойотах даже ездят.
Там много чего такого есть и в новостроях возле парка Шевченко на набке,и в Башнях, и в Мост-Сити, экслюзивно обьекты наших "земляков" с Меноры сдают.
Ну и продают по ценам Липок и прилегающих.
ну самі ставки оренди мене вже давно не дивують, наприклад в наближених до лбз містах вони взагалі київські (в Славіку наприклад) через великий платоспроможний попит від військовослужбовців, але 100% тупо за те, що ти подзвонив рилу - це вже імхо бєспрєдєл
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 15:33

kingkongovets
В моём случае(и в случаях когда к этому Квадрату обращались состоятельные беженцы из Марика, Мелекино и Харькова) обьявлений кроме как с этого АН в нете не было и подводных камней тоже. Эксклюзив по словам рыл тоже был подписан.
Возможно потому что евреи снимали у евреев еврейский пенсионный фонд через кошерное агенство с такими же "рылами"?
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

новий термін відновлення руху на Деміївську - «восени 2024»

«Відновлюємо перегінний тунель між станціями київського метро “Деміївська” та “Либідська”.

Для роботи над проектом Autostrada залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва. Наразі проект відбудови тунелю розробляють 3 групи проектувальників. Усі ці спеціалісти мають багаторічний досвід у спорудженні метро.

Рух потягів на ділянці між цими станціями припинено через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю. Порушилася геометрія споруди, з’явився ризик обвалу. Тому після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий - монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу.

У грудні минулого року наша команда стабілізувала існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань (які витримують навантаження до 15 т / м кв), щоб тунель більше не давав просадки.

На даний час відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю. Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в грунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован.

Задіяно понад 30 одиниць власної спецтехніки.
Всі роботи виконуємо самостійно, без залучення субпідрядників!

Відновлення перегінного тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” плануємо завершити восени 2024.

Працюємо на об’єкті 24/7.

https://www.facebook.com/share/p/dmP98f ... tid=WC7FNe
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 00:30

  kingkongovets написав:Для роботи над проектом Autostrada залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва. Наразі проект відбудови тунелю розробляють 3 групи проектувальників. Усі ці спеціалісти мають багаторічний досвід у спорудженні метро.


Чому у Вінниці досі немає метро?
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 09:32

  kingkongovets написав:новий термін відновлення руху на Деміївську - «восени 2024»
Відновлення перегінного тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” плануємо завершити восени 2024.

Працюємо на об’єкті 24/7.



Отакот, да? Не взяли нашего эксперта в субподряд и теперь вот страдают сами.

Мне во всех этих победных новостях - что от этих красавцев, что от самого лучшего мэра, что от бригадных генералов ОП нравится слово "понад". Ладно с "понад 500 специалистов подземщиков" в штате - ОК, шахтеров-переселенцев пристроили - честь и хвала. А вот "понад 30 техники" - это 31 или 199?

Но самое главное - а кто мост будет чинить если он окончательно устанет вывозить самого лучшего мэра, а самая лучшая компания уже законтрактована под демеевский провал папередникив?
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:42

  Олежан написав:
  Frant написав:Біженці, які живуть вже 2 роки в Європі, починають активно продавати свою київську нерухомість. За скільки дають.

цікаво, що куплять? паркінг?)


чому одразу паркінг? продавши непагану квартиру або будинок ( а є люди, які успадкували від батьків, бабусь і по декілька квартир напр.), можна дивитися щось ненаворочене в тій же Іспанії, Чехії або Греції, і т.п. Або у людей є план - діти будуть вчитися і жити.
Тут же неодноразово викладали сайт з нерухомістю Іспанії, можна подивитися реальни ціни
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:54

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Там где реально хочется жить, а не спиваться и не отстреливать укуренных чернож0пых, цены на метр сравнимы с Липками, ну на крайняк с Антоновича/Леси Украинки.
У всех тут есть лишний пенсионный фонд в пешей доступности от Бессарабки?
По поводу беженцев, точнее реальных беженцев в Испании и тем более Греции повеселили. Узнайте сколько там платят социала пока выучат язык. Как и в Чехии. Заодно найдите в Праге или Братиславе что то по цене Варшавского, особенно после строителей.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 30 січ, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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