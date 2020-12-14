В Німеччині можна жити в оренді. Хоч і нежирно.
Емігрантам- так, спочатку важко.
Потім трохи легше.
Друге покоління вже не відрізниш від місцевих.
Хто хоче і вміє працювати - той ніде не попаде.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 12:57
В Німеччині можна жити в оренді. Хоч і нежирно.
Емігрантам- так, спочатку важко.
Потім трохи легше.
Друге покоління вже не відрізниш від місцевих.
Хто хоче і вміє працювати - той ніде не попаде.
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:03
Frant
Можно
И живут, если пашут
Зачем в таком случае сбрасывать что то за бесценок беспринципным Реусам, тем более если это ещё и сдаётся(не голые стены в Варшавском)? Обучение и лечение в Германии нашим практически бесплатное, ну кроме имплантов во всяком случае.
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:10
В аренде везде можно жить, не жирно, но можно. После продажи наследства в самых крупных городах Украины может хватить на первоначальный взнос в Европе, где-то больше, где-то меньше. Можно конечно найти помещения, которые обозначаются как квартиры, в условной Валенсии, но, как правило, это будут дома построенные маврами в зоне расселения этих же мавров
Чаще всего стадия принятия "европейских цен" приходит только после релокации в Европу. Наш форумчанин БИГор, которому всегда было очень дорого в Киеве, теперь столкнулся с жестокой реальностью стоимости метра в Кракове, даже с условием переквалификации в АйТи
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:14
барабашов
давайте вы мне не будете таким тоном? здесь в последнее время на форуме на каждый нормальный ответ куча поучительных советов.
Я вам реальную историю из жизни рассказываю - знакомые знакомых недавно продают наследственную недвижимость в Киеве и перевкладывают в испанскую (Тенерифе или что-то похожее).
Испанский язык это не голландский даже.
Судя по объявам, от 80-90 тыс. евро уже более-менее можно что-то смотреть, не все покупают сразу пентхаузы.
В Чехии кстати кроме Праги есть еще города
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:27
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:32
тут хочеш-не хочеш днями й ночам думаєш, що його дали робити. В школі то не навчання, а насмішка, можна сказати, у кого є діти і хто вникає хоч трохи в ци процеси, може бути задоволений тим що відбувається? коли діти просиджують по 1.5 години в підвалах, всім скопом, уроки не проводяться.
Теж саме з вищою освітою, у кого студенти. Я бачу тенденцію, що хто як може, шукає якісь можливості, бо це не освіта, а тільки назва ((
Додано: Вів 30 січ, 2024 14:04
Додано: Вів 30 січ, 2024 14:09
лично у меня есть тоже кейсы(родственников и одноклассников) и даже в середине 90х по 50...100куе мало что впечатлило молодёжь ТАМ после наших сталинок и высоток престижных районов Днепра(не Киева)
Купить в ипотеку на 50 лет что то за полляма в ста км от Барсы много ума не надо(или в Греции), много здоровья надо просто иметь.
Пентхаус здесь как раз можно разменять на метров 40-50 ТАМ в нормальном месте, но покажите мне такого идиота, что ради этого будет падать в цене % на 30 и потом жить в этой итальянской или пражской хрущёвке.
По поводу пентхаусов ТАМ вы в курсе цен на них с ремонтом "с плинтусАми"???
Додано: Вів 30 січ, 2024 14:17
первый же сайт в гугле
паркет в зале на мой похож если сложить без ёлочки.
может развод но про квартиры по 20-30к евро в Испании мне уже несколько человек говорило. В жопе Испании. В Польше за 40-50 можно взять TBS
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 січ, 2024 14:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 30 січ, 2024 14:29
Испанозаброшка подъехала. Комрады, это дома под капитальную реконструкцию (не квартиры, а именно дома целиком). А пока кто-то ее не сделает - это неликвид. Где-то как наши хрущи.
PS Цена реконструкции такого дома будет стоить не на много меньше чем строительство нового дома. Такое делают в крупных городах с высоким спросом и ценами. Сделают ли это в условной деревне "вилларибо" и за чей счет - большой вопрос.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 30 січ, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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