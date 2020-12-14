барабашов написав:

Genie написав: барабашов





давайте вы мне не будете таким тоном? здесь в последнее время на форуме на каждый нормальный ответ куча поучительных советов.

Я вам реальную историю из жизни рассказываю - знакомые знакомых недавно продают наследственную недвижимость в Киеве и перевкладывают в испанскую (Тенерифе или что-то похожее).

Испанский язык это не голландский даже.

Судя по объявам, от 80-90 тыс. евро уже более-менее можно что-то смотреть, не все покупают сразу пентхаузы.



В Чехии кстати кроме Праги есть еще города давайте вы мне не будете таким тоном? здесь в последнее время на форуме на каждый нормальный ответ куча поучительных советов.Я вам реальную историю из жизни рассказываю - знакомые знакомых недавно продают наследственную недвижимость в Киеве и перевкладывают в испанскую (Тенерифе или что-то похожее).Испанский язык это не голландский даже.Судя по объявам, от 80-90 тыс. евро уже более-менее можно что-то смотреть, не все покупают сразу пентхаузы.В Чехии кстати кроме Праги есть еще города

лично у меня есть тоже кейсы(родственников и одноклассников) и даже в середине 90х по 50...100куе мало что впечатлило молодёжь ТАМ после наших сталинок и высоток престижных районов Днепра(не Киева)Купить в ипотеку на 50 лет что то за полляма в ста км от Барсы много ума не надо(или в Греции), много здоровья надо просто иметь.Пентхаус здесь как раз можно разменять на метров 40-50 ТАМ в нормальном месте, но покажите мне такого идиота, что ради этого будет падать в цене % на 30 и потом жить в этой итальянской или пражской хрущёвке.По поводу пентхаусов ТАМ вы в курсе цен на них с ремонтом "с плинтусАми"???