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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 січ, 2024 14:34
airmax78 написав:
Где-то как наши хрущи.
весь центр Одессы под снос и что? как то живут. Хрущи VIP апартаменты по сравнению с теми что на фото. Но тем не менее, дешевое жильё в Европе есть. Хорошее/плохое другой вопрос. Для своей ЦА может и хорошее. У нас дно рынка хрущи, а там дно рынка квартиры эпохи рыцарских турниров.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 30 січ, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 14:40
барабашов написав: Genie написав:барабашов
давайте вы мне не будете таким тоном? здесь в последнее время на форуме на каждый нормальный ответ куча поучительных советов.
Я вам реальную историю из жизни рассказываю - знакомые знакомых недавно продают наследственную недвижимость в Киеве и перевкладывают в испанскую (Тенерифе или что-то похожее).
Испанский язык это не голландский даже.
Судя по объявам, от 80-90 тыс. евро уже более-менее можно что-то смотреть, не все покупают сразу пентхаузы.
В Чехии кстати кроме Праги есть еще города
лично у меня есть тоже кейсы(родственников и одноклассников) и даже в середине 90х по 50...100куе мало что впечатлило молодёжь ТАМ после наших сталинок и высоток престижных районов Днепра(не Киева)
Купить в ипотеку на 50 лет что то за полляма в ста км от Барсы много ума не надо(или в Греции), много здоровья надо просто иметь.
Пентхаус здесь как раз можно разменять на метров 40-50 ТАМ в нормальном месте, но покажите мне такого идиота, что ради этого будет падать в цене % на 30 и потом жить в этой итальянской или пражской хрущёвке.
По поводу пентхаусов ТАМ вы в курсе цен на них с ремонтом "с плинтусАми"???
слишком мало понтов, надо еще.
Посидят дети еще пару лет в подвалах в школах, колледжах и универах, поспят в коридорах, походят по врачам со вам разным по здоровью, может, тогда немного мнение сдвинется в сторону от Липок, Бессарабок и плинтусов... хотя врядли
Востаннє редагувалось Genie
в Вів 30 січ, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 14:41
vitaliiangel написав: airmax78 написав:
Где-то как наши хрущи.
вот не свистите, наши хрущи VIP апартаменты по сравнению с теми что на фото. Но тем не менее, дешевое жильё в Европе есть. Хорошее/плохое другой вопрос. Для своей ЦА может и хорошее. У нас дно рынка хрущи, а там дно рынка квартиры эпохи рыцарских турниров.
Не. Наши хрущи - всьо. Я бы их сейчас все фиксировал как поврежденные в результате ракетно-шахедных обстрелов и как только рашка капитулирует - сносил бы их нафиг и строил на их месте Файнатауны за рашкинские деньги.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 30 січ, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 14:43
airmax78 написав: vitaliiangel написав: airmax78 написав:
Где-то как наши хрущи.
вот не свистите, наши хрущи VIP апартаменты по сравнению с теми что на фото. Но тем не менее, дешевое жильё в Европе есть. Хорошее/плохое другой вопрос. Для своей ЦА может и хорошее. У нас дно рынка хрущи, а там дно рынка квартиры эпохи рыцарских турниров.
Не. Наши хрущи - всьо. Я бы их сейчас все фиксировал как поврежденные в результате ракетных обстрелов и как только рашка капитулирует - сносил бы их нафиг и строил на их месте Файнатауны за рашкинские деньги.
а бабушек кошатниц куда? они в новых жк не выживают.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 14:47
vitaliiangel написав: airmax78 написав: vitaliiangel написав:
вот не свистите, наши хрущи VIP апартаменты по сравнению с теми что на фото. Но тем не менее, дешевое жильё в Европе есть. Хорошее/плохое другой вопрос. Для своей ЦА может и хорошее. У нас дно рынка хрущи, а там дно рынка квартиры эпохи рыцарских турниров.
Не. Наши хрущи - всьо. Я бы их сейчас все фиксировал как поврежденные в результате ракетных обстрелов и как только рашка капитулирует - сносил бы их нафиг и строил на их месте Файнатауны за рашкинские деньги.
а бабушек кошатниц куда? они в новых жк не выживают.
Бытие определяет сознание. Увидят свои новенькие квартирки в Навигаторе 3 и Одесском бульваре - сразу поймут что дальше так жить нельзя.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 14:49
airmax78 написав:
Бытие определяет сознание. Увидят свои новенькие квартирки в Навигаторе 3 и Одесском бульваре - сразу поймут что дальше так жить нельзя.
среда влияет на формирование личности в норме до 18-25 лет. Затем личность начинает нарастающе влиять на среду, с пиком такого влияния в старости. В случае с бабушками, они будут пытаться сделать вокруг себя привычный и любимый хрущ.
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