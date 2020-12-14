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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11565115661156711568
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:43

  Genie написав:
  Frant написав:
  Genie написав:слишком мало понтов, надо еще.
Посидят дети еще пару лет в подвалах в школах, колледжах и универах, поспят в коридорах, походят по врачам со вам разным по здоровью, может, тогда немного мнение сдвинется в сторону от Липок, Бессарабок и плинтусов... хотя врядли

100%
Навіть удари ракетами по головам публіки - мало кого чому навчили.
Понти все ще світяться.
Враження, що тут пишуть лише міліонери і міліардери, які живуть в новобудах біля Бесарабки і їздять на роботу на ламборджинях або літають дирижаблями.



у меня как раз такое впечатление, что это не миллионеры из новостроев с плинтусами и бизнесами пишут, а люди, которые не наигрались в детстве в игру Города и запомнили только название столиц.
Видимо не выезжали за пределы Украины и не знают, что за рубежом есть жизнь и "за Киевом" - там можно покупать и арендовать не только в столице, там арендуют, участия, работают и в других городах, кроме Барселоны-Праги-Братиславы-Мюнхена.
Универы в город поменьше получают прекрасные программы стипендий и обмена и т.д и т.п, это отличный трамплин для ребенка

вы реализовали уже такой план-максимум для себя: продали всё наследство в старом фонде Киева или вашего обл.центра, вывезли эту сумму налом в Испанию/Италию/Грецию и купили там достойные метры в приличном месте за имеющиеся допустим 150куевро(ну или сотню)??? Похвастайтесь приобретением, а мы предложим варианты ремонта, если он там необходим.
И уточните, какая работа вами рассматривается в этом месте, с какой зрп после налогов и где и за какие тугрики будут там учиться ваши дети(ВУЗ или колледж)
барабашов
 
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