Genie написав:Frant написав:
100%
Навіть удари ракетами по головам публіки - мало кого чому навчили.
Понти все ще світяться.
Враження, що тут пишуть лише міліонери і міліардери, які живуть в новобудах біля Бесарабки і їздять на роботу на ламборджинях або літають дирижаблями.
у меня как раз такое впечатление, что это не миллионеры из новостроев с плинтусами и бизнесами пишут, а люди, которые не наигрались в детстве в игру Города и запомнили только название столиц.
Видимо не выезжали за пределы Украины и не знают, что за рубежом есть жизнь и "за Киевом" - там можно покупать и арендовать не только в столице, там арендуют, участия, работают и в других городах, кроме Барселоны-Праги-Братиславы-Мюнхена.
Универы в город поменьше получают прекрасные программы стипендий и обмена и т.д и т.п, это отличный трамплин для ребенка
вы реализовали уже такой план-максимум для себя: продали всё наследство в старом фонде Киева или вашего обл.центра, вывезли эту сумму налом в Испанию/Италию/Грецию и купили там достойные метры в приличном месте за имеющиеся допустим 150куевро(ну или сотню)??? Похвастайтесь приобретением, а мы предложим варианты ремонта, если он там необходим.
И уточните, какая работа вами рассматривается в этом месте, с какой зрп после налогов и где и за какие тугрики будут там учиться ваши дети(ВУЗ или колледж)