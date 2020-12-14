Додано: Сер 31 січ, 2024 09:12

Hotab написав: Bolt , але як сказали вище, за вашу квартиру чи машину може який пакісианець захоче воювати. Бо за 100 к в місяць не хоче.





получите права в другой стране, наш суд не сможет их заблокировать.





А ти Віталя бачу ще той знаток, то у тебе картки безіменні будуть, то на закордонних правах їздити зібрався. Почитай скільки місяців можна і що далі робити.

Або не читай, чекай, тим больніше буде. , але як сказали вище, за вашу квартиру чи машину може який пакісианець захоче воювати. Бо за 100 к в місяць не хоче.А ти Віталя бачу ще той знаток, то у тебе картки безіменні будуть, то на закордонних правах їздити зібрався. Почитай скільки місяців можна і що далі робити.Або не читай, чекай, тим больніше буде.

Віталь - вельми вузькоспеціалізована особа. Знавець, як продавати/купляти долари і євро (в будках і біля них).Для цього досить мати освіту 4 класи середньої школи. Більше не потрібно.Новини від зелених кадрів:"Згідно із законопроєктом, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не являється за повісткою на збірні пункти ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів відсилає громадянину в електронній формі (у разі якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або у паперовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язків.Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК та СП (закордонна дипломатична установа України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК та СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.Законопроект застерігає, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний чи резервіст виконав."Квартири теж будуть забирати у ухилянтів, тільки трохи пізніше.