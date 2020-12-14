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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:43
Genie написав: Frant написав: Genie написав:
слишком мало понтов, надо еще.
Посидят дети еще пару лет в подвалах в школах, колледжах и универах, поспят в коридорах, походят по врачам со вам разным по здоровью, может, тогда немного мнение сдвинется в сторону от Липок, Бессарабок и плинтусов... хотя врядли
100%
Навіть удари ракетами по головам публіки - мало кого чому навчили.
Понти все ще світяться.
Враження, що тут пишуть лише міліонери і міліардери, які живуть в новобудах біля Бесарабки і їздять на роботу на ламборджинях або літають дирижаблями.
у меня как раз такое впечатление, что это не миллионеры из новостроев с плинтусами и бизнесами пишут, а люди, которые не наигрались в детстве в игру Города и запомнили только название столиц.
Видимо не выезжали за пределы Украины и не знают, что за рубежом есть жизнь и "за Киевом" - там можно покупать и арендовать не только в столице, там арендуют, участия, работают и в других городах, кроме Барселоны-Праги-Братиславы-Мюнхена.
Универы в город поменьше получают прекрасные программы стипендий и обмена и т.д и т.п, это отличный трамплин для ребенка
вы реализовали уже такой план-максимум для себя: продали всё наследство в старом фонде Киева или вашего обл.центра, вывезли эту сумму налом в Испанию/Италию/Грецию и купили там достойные метры в приличном месте за имеющиеся допустим 150куевро(ну или сотню)??? Похвастайтесь приобретением, а мы предложим варианты ремонта, если он там необходим.
И уточните, какая работа вами рассматривается в этом месте, с какой зрп после налогов и где и за какие тугрики будут там учиться ваши дети(ВУЗ или колледж)
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барабашов
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Додано: Сер 31 січ, 2024 07:45
Bolt
, але як сказали вище, за вашу квартиру чи машину може який пакісианець захоче воювати. Бо за 100 к в місяць не хоче.
получите права в другой стране, наш суд не сможет их заблокировать.
А ти Віталя бачу ще той знаток, то у тебе картки безіменні будуть, то на закордонних правах їздити зібрався. Почитай скільки місяців можна і що далі робити.
Або не читай, чекай, тим больніше буде.
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Hotab
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:12
Hotab написав:Bolt
, але як сказали вище, за вашу квартиру чи машину може який пакісианець захоче воювати. Бо за 100 к в місяць не хоче.
получите права в другой стране, наш суд не сможет их заблокировать.
А ти Віталя бачу ще той знаток, то у тебе картки безіменні будуть, то на закордонних правах їздити зібрався. Почитай скільки місяців можна і що далі робити.
Або не читай, чекай, тим больніше буде.
Віталь - вельми вузькоспеціалізована особа. Знавець, як продавати/купляти долари і євро (в будках і біля них).
Для цього досить мати освіту 4 класи середньої школи. Більше не потрібно.
Новини від зелених кадрів:
"Згідно із законопроєктом, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не являється за повісткою на збірні пункти ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів відсилає громадянину в електронній формі (у разі якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або у паперовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язків.
Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК та СП (закордонна дипломатична установа України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК та СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.
Законопроект застерігає, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний чи резервіст виконав."
Квартири теж будуть забирати у ухилянтів, тільки трохи пізніше.
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Frant
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:38
Подивився оренду паркінгів в Києві - трішки підросли - правда у Варшавському 1500 грн - дивно)
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cherchiltank
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:40
cherchiltank написав:
Подивився оренду паркінгів в Києві - трішки підросли -
Якби зелена влада, грьобані слуги, ввела би тут обов,язкову плату за парковку - з pizdoti можна було би щомісячно збирати гроші на утримування ще однієї української армії. Проте зелені клоуни-популісти не хочуть приймати непопулярних рішень.
Прикольно читати плач публіки про неякісну нинішню освіту. Можна подумати, що вона була якісною до 2022 року))) Чавунно-олійній державі не потрібні інженери, математики, фізики, хіміки. І вчителя не потрібні.
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Frant
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:49
Frant написав: Hotab написав:Bolt
, але як сказали вище, за вашу квартиру чи машину може який пакісианець захоче воювати. Бо за 100 к в місяць не хоче.
получите права в другой стране, наш суд не сможет их заблокировать.
А ти Віталя бачу ще той знаток, то у тебе картки безіменні будуть, то на закордонних правах їздити зібрався. Почитай скільки місяців можна і що далі робити.
Або не читай, чекай, тим больніше буде.
Віталь - вельми вузькоспеціалізована особа. Знавець, як продавати/купляти долари і євро (в будках і біля них).
Для цього досить мати освіту 4 класи середньої школи. Більше не потрібно.
Новини від зелених кадрів:
"Згідно із законопроєктом, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не являється за повісткою на збірні пункти ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів відсилає громадянину в електронній формі (у разі якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або у паперовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язків.
Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК та СП (закордонна дипломатична установа України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК та СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.
Законопроект застерігає, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний чи резервіст виконав."
Квартири теж будуть забирати у ухилянтів, тільки трохи пізніше.
Одна справа захищати накуй нікому не потрібну Авдіївку, інша
свою власність. Після того, як смертью хоробрих поляже декілька десят судових виконавців з поліцаями, на мою думку, це припиниться.😏
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Bolt
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