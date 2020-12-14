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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11566115671156811569
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:17

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.
30 січня 2024 року набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Йдеться про Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» 3450-IX (законопроект 9288).

Відповідно до змін, які набули чинності 30 січня, пункт 19 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу викладено у наступній редакції:

«У період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перебіг позовної давності, визначений цим Кодексом, зупиняється на строк дії такого стану».
https://sud.ua/uk/news/publication/2918 ... silu-zakon
feecold
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цены на жилье на первичном рынке ускорили рост

https://nerukhomi.ua/news/ryinok/tsenyi ... i-rost.htm
ух, люди бегут покупать наверное
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:59

Ракета на старте…
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 08:26

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:
  cherchiltank написав:Подивився оренду паркінгів в Києві - трішки підросли - правда у Варшавському 1500 грн - дивно)


сегодня в группе домового чата выставили паркинг на продажу
27 000 долл

год назад цена была 17-18т

Ну можна і за 50 викласти - дуже гроші потрібні)
Не смішіть - в новопечерських липках паркінги здаються за 3500 грн )

В русановской гавани и 40 куе есть предложения. Люди в своих мирах крутятся, живут так сказать в своих вселенных
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 08:27

  Чукча2 написав:Ракета на старте…


Ждёт Трибеку))
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:11

  Чукча2 написав:Ракета на старте…

Поки що ракета падає.
Так, що аж гай шумить, а рили-новобудники розбігаються в різні боки, як таргани від дусту)))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:50

барабашов

ах вот оно что... а я вас сразу не признала в гриме. Кому я что-то про образование рассказываю, делюсь...
А я-то думаю кого вы мне напоминаете. Своими девочка-мальчик, тоном этим вечным, неразборчивой писаниной, аля советами как кому жить и куда езжать и наездами бесконечными.
стыдобище.

У меня 2 племянницы остались сиротами Иза-за таких как вы Ждунов.
надеюсь, вас забанил навсегда админ.
Genie
 
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