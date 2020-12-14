RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11566115671156811569
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 18:17

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.
30 січня 2024 року набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Йдеться про Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» 3450-IX (законопроект 9288).

Відповідно до змін, які набули чинності 30 січня, пункт 19 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу викладено у наступній редакції:

«У період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перебіг позовної давності, визначений цим Кодексом, зупиняється на строк дії такого стану».
https://sud.ua/uk/news/publication/2918 ... silu-zakon
feecold
 
Повідомлень: 33
З нами з: 14.08.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цены на жилье на первичном рынке ускорили рост

https://nerukhomi.ua/news/ryinok/tsenyi ... i-rost.htm
ух, люди бегут покупать наверное
Феодал
 
Повідомлень: 462
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:59

Ракета на старте…
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 08:26

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:
  cherchiltank написав:Подивився оренду паркінгів в Києві - трішки підросли - правда у Варшавському 1500 грн - дивно)


сегодня в группе домового чата выставили паркинг на продажу
27 000 долл

год назад цена была 17-18т

Ну можна і за 50 викласти - дуже гроші потрібні)
Не смішіть - в новопечерських липках паркінги здаються за 3500 грн )

В русановской гавани и 40 куе есть предложения. Люди в своих мирах крутятся, живут так сказать в своих вселенных
hume
 
Повідомлень: 9444
З нами з: 27.12.12
Подякував: 940 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 08:27

  Чукча2 написав:Ракета на старте…


Ждёт Трибеку))
hume
 
Повідомлень: 9444
З нами з: 27.12.12
Подякував: 940 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:11

  Чукча2 написав:Ракета на старте…

Поки що ракета падає.
Так, що аж гай шумить, а рили-новобудники розбігаються в різні боки, як таргани від дусту)))) :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23672
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1641 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?
airmax78
 
Повідомлень: 42702
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:32

  airmax78 написав:Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?


п.с. Він птах вільний :) (троє дітей), тому скоріш за все в якомусь зарубіжному укріпрайоні перебуває зараз.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 01.04.20
Подякував: 509 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:03

  Олежан написав:
  cherchiltank написав:Подивився оренду паркінгів в Києві - трішки підросли - правда у Варшавському 1500 грн - дивно)


сегодня в группе домового чата выставили паркинг на продажу
27 000 долл

год назад цена была 17-18т

Тут гаражи по цене квартиры продают, намекая при этом, что там жеж и жить можно :)
Rack
 
Повідомлень: 612
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Швидкий дешевій відміняється - Європа погодила виділення 50 млрд - тобто гривня буде стабільною - це насправді гарна новина
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11566115671156811569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2451, 2452, 2453
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24528 16454033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 13:37
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5427719
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 27596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.