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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11567115681156911570
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Час продавати нерухомість.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/uwx7nHeGpE8?si=GTtqCmwlQnFFHYZQ
kingkongovets
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  #<1 ... 11567115681156911570
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