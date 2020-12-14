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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Час продавати нерухомість.
Додано: Чет 01 лют, 2024 19:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:34
У січні кияни сплатили за неправильне паркування на 1,5 млн грн більше, ніж у грудні минулого року
Згідно з даними Департаменту територіального контролю, за січень у столичний бюджет порушники сплатили понад 5 млн грн.
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