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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Час продавати нерухомість.
Додано: Чет 01 лют, 2024 19:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:05
якщо на місті стоянок будувати хмарочоси - ростуть надої з "порушників", якими скоро стануть всі жителі міста...
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:37
Ні!
"Майте сміливість користуватись власним розумом" (І. Кант)
Новобудний бум в Києві закінчився 24.02.2022.
Новобудам - фсьо, капець.
Розпродадуть те, що набудували, і мутрий нарот буде жити у "вторинці". Її вистачить на всіх бажаючих. Якої хочеш - від царських будинків і пролетарських бараків до їлітних 25-поверхових "неохрущів".
А недобудів буде багато стояти, роками і десятиріччями - перший раз, чи що )))
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:47
Питання в тому, де взяти розум українській їліті???
Це ж клоуни і злодії.
І гроші їм не допоможуть порозумнішати.
Як у керманичів немає розуму - біда у державі!!!
10 років війни, два роки гарячої війни - жодного масового випуску ракет і дальніх безпілотників! Вони просто не вміють в таке, надто складно для клоунів
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