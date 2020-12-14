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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:59
Час продавати нерухомість.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 19:21
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:05
Frant написав:
Гарно!
"У січні кияни сплатили за неправильне паркування на 1,5 млн грн більше, ніж у грудні минулого року
Згідно з даними Департаменту територіального контролю, за січень у столичний бюджет порушники сплатили понад 5 млн грн."
якщо на місці стоянок будувати хмарочоси - ростуть надої з "порушників", якими скоро стануть всі мешканці міста...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в П'ят 02 лют, 2024 12:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:38
airmax78 написав:
Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?
В останній раз він щось казав про іспанський фронт.
Ви вже прийняли остаточне рішення залишатися в Відні, чи ще ні?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:51
UA написав: airmax78 написав:
Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?
В останній раз він щось казав про іспанський фронт.
Ви вже прийняли остаточне рішення залишатися в Відні, чи ще ні?
Це натяк на Іспанію?)))
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:24
Investor_K написав:
Час продавати нерухомість.
кому?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:31
UA написав: airmax78 написав:
Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?
В останній раз він щось казав про іспанський фронт.
Ви вже прийняли остаточне рішення залишатися в Відні, чи ще ні?
Я прийняв остаточне рішення повернутись. В квітці зараз триває реконструкція величезної тераси, яка була запланована ще до початку війни. Замінили лівнеприйомники, зараз міняємо покриття. Далі - заміна оздоблення клумб та повторне озеленення. Приклад того, як навіть за дуже несприятливих умов ОСББ намагається підтримувати будинок в порядку. До речі, я дивлюсь що тут у Відні те, що робить наше ОСББ - це щось взагалі анріал. Тут цим займаються майже виключно керуючи компанії. Так що в цьому плані ті наші ОСББ що щось подібне роблять - вони тут, як мінімум у Відні, просто не мають аналогів.
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