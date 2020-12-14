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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11567115681156911570
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Час продавати нерухомість.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/uwx7nHeGpE8?si=GTtqCmwlQnFFHYZQ
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:05

  Frant написав:Гарно!
"У січні кияни сплатили за неправильне паркування на 1,5 млн грн більше, ніж у грудні минулого року
Згідно з даними Департаменту територіального контролю, за січень у столичний бюджет порушники сплатили понад 5 млн грн."



якщо на місці стоянок будувати хмарочоси - ростуть надої з "порушників", якими скоро стануть всі мешканці міста... :evil:
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 02 лют, 2024 12:45, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:38

  airmax78 написав:Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?

В останній раз він щось казав про іспанський фронт.
Ви вже прийняли остаточне рішення залишатися в Відні, чи ще ні?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:51

  UA написав:
  airmax78 написав:Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?

В останній раз він щось казав про іспанський фронт.
Ви вже прийняли остаточне рішення залишатися в Відні, чи ще ні?

Це натяк на Іспанію?)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:24

  Investor_K написав:Час продавати нерухомість.

кому?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:31

  UA написав:
  airmax78 написав:Скажіть, а де зараз творець концепту "квртира в Києві як особистий пенсійний фонд" - пан Унуноктій?

В останній раз він щось казав про іспанський фронт.
Ви вже прийняли остаточне рішення залишатися в Відні, чи ще ні?

Я прийняв остаточне рішення повернутись. В квітці зараз триває реконструкція величезної тераси, яка була запланована ще до початку війни. Замінили лівнеприйомники, зараз міняємо покриття. Далі - заміна оздоблення клумб та повторне озеленення. Приклад того, як навіть за дуже несприятливих умов ОСББ намагається підтримувати будинок в порядку. До речі, я дивлюсь що тут у Відні те, що робить наше ОСББ - це щось взагалі анріал. Тут цим займаються майже виключно керуючи компанії. Так що в цьому плані ті наші ОСББ що щось подібне роблять - вони тут, як мінімум у Відні, просто не мають аналогів.
airmax78
 
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