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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11568115691157011571
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:39

Тут на Вас дуууууже чекають ;)

  airmax78 написав:Я прийняв остаточне рішення повернутись
Якого місяця? Якого року?
В яку країну? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:02

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Я прийняв остаточне рішення повернутись
Якого місяця? Якого року?
В яку країну? :lol:

Balaboliya!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:05

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Я прийняв остаточне рішення повернутись
Якого місяця? Якого року?
В яку країну? :lol:

Просто повернутись. Спиною до Батьківщини
Investor_K
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