Успіх
Вова(???), а ты за эти 23мес пару лямов гриши нахомячил или нет? С учетом покупки по 32-35 до июля 22го с первых приходов на карту естественно.
Или преувеличиваю доход за такую тяжкую службу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:35
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Нед 04 лют, 2024 02:08
Успіх
Вова(???), а ты за эти 23мес пару лямов гриши нахомячил или нет? С учетом покупки по 32-35 до июля 22го с первых приходов на карту естественно.
Или преувеличиваю доход за такую тяжкую службу?
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