Успіх
Вова(???), а ты за эти 23мес пару лямов гриши нахомячил или нет? С учетом покупки по 32-35 до июля 22го с первых приходов на карту естественно.
Или преувеличиваю доход за такую тяжкую службу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:35
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Нед 04 лют, 2024 02:08
Успіх
Вова(???), а ты за эти 23мес пару лямов гриши нахомячил или нет? С учетом покупки по 32-35 до июля 22го с первых приходов на карту естественно.
Или преувеличиваю доход за такую тяжкую службу?
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В хорошем месте квартирка
Налетай, торопись.
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:05
Під час будівництва парку «Почайна» вкрали половину вартості робіт
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:30
Кухня дешманская уровня Леруа, диван с базара, "рукомойник" бимба)). Пойдёт, спільнота схвалить
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:49
У аирмакса спроси, какие тренды нынче в Эуропах. Там все это сродни золотым батонам - блестящее, неоправданно дорогое и бесполезное.
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.
в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка
все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости
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