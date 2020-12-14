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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11568115691157011571
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:35

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 02:08

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Вова(???), а ты за эти 23мес пару лямов гриши нахомячил или нет? С учетом покупки по 32-35 до июля 22го с первых приходов на карту естественно.
Или преувеличиваю доход за такую тяжкую службу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://bn.ua/realty1364611/
В хорошем месте квартирка :)
Налетай, торопись.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:05

Під час будівництва парку «Почайна» вкрали половину вартості робіт
https://hmarochos.kiev.ua/2024/02/02/pi ... sti-robit/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:30

  Proofy написав:https://bn.ua/realty1364611/
В хорошем месте квартирка :)
Налетай, торопись.

Кухня дешманская уровня Леруа, диван с базара, "рукомойник" бимба)). Пойдёт, спільнота схвалить
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:49

  Бетон написав:
  Proofy написав:https://bn.ua/realty1364611/
В хорошем месте квартирка :)
Налетай, торопись.

Кухня дешманская уровня Леруа, диван с базара, "рукомойник" бимба)). Пойдёт, спільнота схвалить

У аирмакса спроси, какие тренды нынче в Эуропах. Там все это сродни золотым батонам - блестящее, неоправданно дорогое и бесполезное.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.

в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка

все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:08

smdtranz добавлю
-планировка
-соседи
vitaliiangel
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  #<1 ... 11568115691157011571
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