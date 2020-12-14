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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11569115701157111572
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:21

  airmax78 написав:
  smdtranz написав:будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.

в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка

все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости

Вы описали квитку.

Все правильно, але на першому місці має бути - БЕЗПЕКА проживання в країні, де ваша квітка знаходиться.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:29

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:
  smdtranz написав:будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.

в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка

все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости

Вы описали квитку.

Все правильно, але на першому місці має бути - БЕЗПЕКА проживання в країні, де ваша квітка знаходиться.

Чоловіче, не збивай людину з вірного шляху) Хоча оця прихована реклама квітки якось натякає на неоднозначність планів нашого віденського вʼязня.
gonchik74
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  #<1 ... 11569115701157111572
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