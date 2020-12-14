|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:21
airmax78 написав: smdtranz написав:
будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.
в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка
все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости
Вы описали квитку.
Все правильно, але на першому місці має бути - БЕЗПЕКА проживання в країні, де ваша квітка знаходиться.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:29
roberto dark написав: airmax78 написав: smdtranz написав:
будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.
в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка
все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости
Вы описали квитку.
Все правильно, але на першому місці має бути - БЕЗПЕКА проживання в країні, де ваша квітка знаходиться.
Чоловіче, не збивай людину з вірного шляху) Хоча оця прихована реклама квітки якось натякає на неоднозначність планів нашого віденського вʼязня.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 590
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24528
|16456273
|
|
|1347
|5428020
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|27605
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|