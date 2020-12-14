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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:21
airmax78 написав: smdtranz написав:
будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.
в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка
все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости
Вы описали квитку.
Все правильно, але на першому місці має бути - БЕЗПЕКА проживання в країні, де ваша квітка знаходиться.
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roberto dark
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:29
roberto dark написав: airmax78 написав: smdtranz написав:
будто бы не пох какая там кухня. при ценнике в 400к ее можно и поменять, если домработнице не понравится. как и диван и прочее.
в любой недвижке основную ценность представляет то, что потом не докупить ни за какие деньги.
—локация (пешая доступность в пределах 10 минут к ресторанам и кафе, местам прогулок, природе, магазинам, школам и тд)
—вид из окна
—этаж (предпочтительно последний)
—высота потолка
—наличие открытого балкона, но лучше 2-3.
—отсутствие шума с улицы, экология.
—красивая архитектура, общее состояние дома и фасада (в киеве с этим большие проблемы)
—желательно фасадный вход с улицы.
—парковка
все остальное имеет вторичное значение. и уж тем более мебель, которая покупается за час или заказывается при необходимости
Вы описали квитку.
Все правильно, але на першому місці має бути - БЕЗПЕКА проживання в країні, де ваша квітка знаходиться.
Чоловіче, не збивай людину з вірного шляху) Хоча оця прихована реклама квітки якось натякає на неоднозначність планів нашого віденського вʼязня.
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gonchik74
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Додано: Нед 04 лют, 2024 14:45
smdtranz написав:
—этаж (предпочтительно последний)
В мирное время да. Сейчас под вопросом. Хотя конечно в любой прилететь может, но последний мне кажется более рискованно (хотя лично мне вообще привлекательными кажутся торцевые и угловые квартиры на последних этажах)
smdtranz написав:
—желательно фасадный вход с улицы.
Почему?
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Natt
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:09
Natt написав: smdtranz написав:
—этаж (предпочтительно последний)
В мирное время да. Сейчас под вопросом. Хотя конечно в любой прилететь может, но последний мне кажется более рискованно (хотя лично мне вообще привлекательными кажутся торцевые и угловые квартиры на последних этажах)
smdtranz написав:
—желательно фасадный вход с улицы.
Почему?
Мати вид на три сторони це звісно круто. Але і тепловтрати такого помешкання набагато більші.
Не кажучи вже про таке саме тристороннє на останньому поверсі.
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gonchik74
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:54
gonchik74
отсутствие соседей сверху и как следствие лишнего шума.
что касается попадания ракет и тд, то выше вероятность что оно упадёт между домами на землю и основной удар будет по нижним этажам. если дом завалится, то там уже разницы не будет. разве что еще риск отключений света и лифтов, но я надеюсь, эти времена не навсегда.
плюс возможность поставить камин, если кому надо.
что касается теплопотерь, не так это дорого, с современными технологиями. к тому же, не обязательно квартира будет угловая, она может и в середине быть, просто окна выходят на что-то приятное глазу, а не стоянку и мусорные баки.
на верхних этажах еще горячее батареи, если ЦО, так что на выходе то же самое. оплата то от площади идет. если по счетчикам, то за комфорт чуть придется доплатить. не зальет никто, опять же. ну вопрос крыши надо исследовать отдельно, чтоб не текла.
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smdtranz
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Додано: Нед 04 лют, 2024 16:44
smdtranz, а что по поводу фасадного входа с улицы? Почему это кажется Вам важным параметром?
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Natt
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