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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11571115721157311574>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, дах можна раз в житті й поремонтувати. А шо робити, коли сусіди у тебе над готовою у футбол грають, їх діти катаютья на велобігу чи роликах по ламінату?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:23

  Natt написав:Франт, дах можна раз в житті й поремонтувати. А шо робити, коли сусіди у тебе над готовою у футбол грають, їх діти катаютья на велобігу чи роликах по ламінату?

Якщо пані хоче жити в тиші і комфорті - їй треба приватний будинок! З швейцаром-охоронником на вході.
П.С. Повноцінний ремонт даха багатоквартирного будинку - ви не уявляєте, скільки це коштує і наскільки це клопітно :oops: )))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 лют, 2024 10:30, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:26

  Natt написав:Франт, дах можна раз в житті й поремонтувати. А шо робити, коли сусіди у тебе над готовою у футбол грають, їх діти катаютья на велобігу чи роликах по ламінату?

Ага - поремонтувати) тільки проблема в тому що дах великий а ремонтувати захочете тільки ви - шматочок над собою - так не вийде)
В місті де постійно гуркіт від мото та машин перейматися бігаючими дітьми?) я жив в 5 різних квартирах - діти мені докучали менше ніж перфоратор на 5 поверхів вище)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:28

  cherchiltank написав:проблема в тому що дах великий а ремонтувати захочете тільки ви - шматочок над собою - так не вийде)

Панянка не має уявлення, скільки коштує заміна 500-1000 м2 даха.
Міняти клаптик над собою їй ніхто не дозволить, так ніхто не робить.
Дозволять хіба що зробити якусь затичку, щоб не текло потоком з дірки))))
Під час сильних дощів - буде вай вай!
В тиші буде добре чути, як вода струмочками біжить :wink: ))))

Я згадую, як любитель бучанських підвалів описував привади цокольних приміщень. Недорого, тепло взимку без опалення, літом не спекотно і т. :mrgreen: д))))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:33

  smdtranz написав:Natt

ну не то, чтобы совсем важным, скорее таковым, что не зависит от владельца квартиры.
мне нравится такое, когда заходишь с улицы, а не со двора, не лазить по подворотням, не объяснять курьерам и гостям, куда идти и тд.
безопасность, в том числе, тоже.
это больше к старому фонду больше относится, а не новым жк.
при прочих равных я бы выбрал с фасадным входом. а так то любой выбор это компромисс, в чем то придется уступить.

Безопасность.
Безопасность это когда в паркинг заехал и вылез в свою секцию или на территорию зашёл, за тобой закрылась дверь, а уже с территории входные группы.
А когда входная группа на фасаде, какая тут безопасность. С такой безопасностью грабят квартиры стояками
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:34

  Бетон написав:
  smdtranz написав:Natt

ну не то, чтобы совсем важным, скорее таковым, что не зависит от владельца квартиры.
мне нравится такое, когда заходишь с улицы, а не со двора, не лазить по подворотням, не объяснять курьерам и гостям, куда идти и тд.
безопасность, в том числе, тоже.
это больше к старому фонду больше относится, а не новым жк.
при прочих равных я бы выбрал с фасадным входом. а так то любой выбор это компромисс, в чем то придется уступить.

Безопасность.
Безопасность это когда в паркинг заехал и вылез в свою секцию или на территорию зашёл, за тобой закрылась дверь, а уже с территории входные группы.
А когда входная группа на фасаде, какая тут безопасность. С такой безопасностью грабят квартиры стояками

  Бетон написав:Безопасность это когда
тримаєш язик за зубами і не бахвалишся своїми статками направо і наліво. Ведеш більш-меньш скромний образ життя.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:52

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.

Про це ідеться на сайті регулятора.

Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.

Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:53

  cherchiltank написав:.... я жив в 5 різних квартирах - діти мені докучали менше ніж перфоратор на 5 поверхів вище)

1. Поважаючи себе люди в свіжих новобудах не живуть.
2. Зараз багато дітей з СДВГ як наслідок тютюнопаління та вживання психоактивних речовин майбутніми батьками.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:55

  vitaliiangel написав:
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.

Про це ідеться на сайті регулятора.

Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.

Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.

Дорожчає все крім оренди квартир в Києві.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:01

  vitaliiangel написав:
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.

Про це ідеться на сайті регулятора.

Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.

Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.

скоріше, продадуть свої електросамокати і синтетичні шуби :wink:
Frant
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