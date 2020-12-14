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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:26
Natt написав:
Франт, дах можна раз в житті й поремонтувати. А шо робити, коли сусіди у тебе над готовою у футбол грають, їх діти катаютья на велобігу чи роликах по ламінату?
Ага - поремонтувати) тільки проблема в тому що дах великий а ремонтувати захочете тільки ви - шматочок над собою - так не вийде)
В місті де постійно гуркіт від мото та машин перейматися бігаючими дітьми?) я жив в 5 різних квартирах - діти мені докучали менше ніж перфоратор на 5 поверхів вище)
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Додано: Пон 05 лют, 2024 10:33
smdtranz написав:Natt
ну не то, чтобы совсем важным, скорее таковым, что не зависит от владельца квартиры.
мне нравится такое, когда заходишь с улицы, а не со двора, не лазить по подворотням, не объяснять курьерам и гостям, куда идти и тд.
безопасность, в том числе, тоже.
это больше к старому фонду больше относится, а не новым жк.
при прочих равных я бы выбрал с фасадным входом. а так то любой выбор это компромисс, в чем то придется уступить.
Безопасность.
Безопасность это когда в паркинг заехал и вылез в свою секцию или на территорию зашёл, за тобой закрылась дверь, а уже с территории входные группы.
А когда входная группа на фасаде, какая тут безопасность. С такой безопасностью грабят квартиры стояками
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Додано: Пон 05 лют, 2024 10:52
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.
Про це ідеться на сайті регулятора.
Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.
Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 10:53
cherchiltank написав:
.... я жив в 5 різних квартирах - діти мені докучали менше ніж перфоратор на 5 поверхів вище)
1. Поважаючи себе люди в свіжих новобудах не живуть.
2. Зараз багато дітей з СДВГ як наслідок тютюнопаління та вживання психоактивних речовин майбутніми батьками.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 10:55
vitaliiangel написав:
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.
Про це ідеться на сайті регулятора.
Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.
Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.
Дорожчає все крім оренди квартир в Києві.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 11:19
Frant написав:
П.С. Повноцінний ремонт даха багатоквартирного будинку - ви не уявляєте, скільки це коштує і наскільки це клопітно
)))
Вбити сусідів поверхом вище звичайно дешевше та менш клопітно
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Додано: Пон 05 лют, 2024 11:28
vitaliiangel написав:
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.
Про це ідеться на сайті регулятора.
Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.
Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.
куб води дешевше за пляшку Коли....
було 40, стане 46... плюс 6 грн....
жесть. треба все продавати
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:20
cherchiltank написав: smdtranz написав:gonchik74
отсутствие соседей сверху и как следствие лишнего шума.
что касается попадания ракет и тд, то выше вероятность что оно упадёт между домами на землю и основной удар будет по нижним этажам. если дом завалится, то там уже разницы не будет. разве что еще риск отключений света и лифтов, но я надеюсь, эти времена не навсегда.
плюс возможность поставить камин, если кому надо.
что касается теплопотерь, не так это дорого, с современными технологиями. к тому же, не обязательно квартира будет угловая, она может и в середине быть, просто окна выходят на что-то приятное глазу, а не стоянку и мусорные баки.
на верхних этажах еще горячее батареи, если ЦО, так что на выходе то же самое. оплата то от площади идет. если по счетчикам, то за комфорт чуть придется доплатить. не зальет никто, опять же. ну вопрос крыши надо исследовать отдельно, чтоб не текла.
Текти буде - років через 10 і да це будуть саме ваші проблеми а не осбб чи жеку - перевірено)
У нас ОСББ ремонтує
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