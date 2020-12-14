smdtranz написав:для меня безопасность — это когда вышел на оживленную улицу и пошел/поехал по своим делам.
каждому свое, не вижу смысла спорить.
мне не нравится закрытая территория с калитками, охранниками и тд. у нас не Сомали, вооруженные банды по улицам не ходят. от обычных квартирных воров спасает хороший замок и/или сигнализация. в остальном эти заборы только портят связанность районов, нужно обходить это всё дело и тд.
ну конечно, могут ограбить даже квартиру с хорошим замком и сигнализацией, но тогда вас и охранник не спасет от таких целеустремленных воров
Люди в закритих ЖК більш безпечні в плані охорони і безпеки.
Вони чомусь думають що охорони ЖК буде достатньо.
При цьому ці ж люди регулярно криють охорону матом, за те що та, не пропустила когось до них...