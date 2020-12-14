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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лют, 2024 21:45
Первый написав: vitaliiangel написав:
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.
Про це ідеться на сайті регулятора.
Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.
Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.
куб води дешевше за пляшку Коли....
було 40, стане 46... плюс 6 грн....
жесть. треба все продавати
100%
"буитдешеветь"(с)
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