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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11571115721157311574
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 21:45

  Первый написав:
  vitaliiangel написав:
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.

Про це ідеться на сайті регулятора.

Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.

Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.


куб води дешевше за пляшку Коли....

було 40, стане 46... плюс 6 грн....
жесть. треба все продавати

100%
"буитдешеветь"(с)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 08:25

  smdtranz написав:для меня безопасность — это когда вышел на оживленную улицу и пошел/поехал по своим делам.
каждому свое, не вижу смысла спорить.
мне не нравится закрытая территория с калитками, охранниками и тд. у нас не Сомали, вооруженные банды по улицам не ходят. от обычных квартирных воров спасает хороший замок и/или сигнализация. в остальном эти заборы только портят связанность районов, нужно обходить это всё дело и тд.
ну конечно, могут ограбить даже квартиру с хорошим замком и сигнализацией, но тогда вас и охранник не спасет от таких целеустремленных воров

У нас - Сомали.
У меня вскрывали: квартиру в ЖК Венеция (квартира в аренде, ничего не нашли)
Квартиру на Кольцова (после продажи)
И 3 квартиры соседей в Хоффман Хауз на Златоустовской, где круглосуточная охрана, но вход с фасада. Группировка из кавказцев в воскресенье вынесла больше 200 куе
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 08:29

  UA написав:
  smdtranz написав:для меня безопасность — это когда вышел на оживленную улицу и пошел/поехал по своим делам.
каждому свое, не вижу смысла спорить.
мне не нравится закрытая территория с калитками, охранниками и тд. у нас не Сомали, вооруженные банды по улицам не ходят. от обычных квартирных воров спасает хороший замок и/или сигнализация. в остальном эти заборы только портят связанность районов, нужно обходить это всё дело и тд.
ну конечно, могут ограбить даже квартиру с хорошим замком и сигнализацией, но тогда вас и охранник не спасет от таких целеустремленных воров

Люди в закритих ЖК більш безпечні в плані охорони і безпеки.
Вони чомусь думають що охорони ЖК буде достатньо.
При цьому ці ж люди регулярно криють охорону матом, за те що та, не пропустила когось до них...

Кроют маргиналы в дешманских ЖК.
В приличном - интеллигентные люди живут и есть цифровизация контроля доступа
Бетон
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