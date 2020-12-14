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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лют, 2024 21:45
Первый написав: vitaliiangel написав:
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на воду в Києві з квітня до 40,78 грн за 1 куб. м.
Про це ідеться на сайті регулятора.
Водночас із липня пропонується встановити загальний тариф «Київводоканалу» в розмірі 46,9 грн за 1 куб. м.
Засідання регулятора відбудеться завтра.
скоро жители верхних этажей с крыш будут собирать драгоценную воду.
куб води дешевше за пляшку Коли....
було 40, стане 46... плюс 6 грн....
жесть. треба все продавати
100%
"буитдешеветь"(с)
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Додано: Вів 06 лют, 2024 08:25
smdtranz написав:
для меня безопасность — это когда вышел на оживленную улицу и пошел/поехал по своим делам.
каждому свое, не вижу смысла спорить.
мне не нравится закрытая территория с калитками, охранниками и тд. у нас не Сомали, вооруженные банды по улицам не ходят. от обычных квартирных воров спасает хороший замок и/или сигнализация. в остальном эти заборы только портят связанность районов, нужно обходить это всё дело и тд.
ну конечно, могут ограбить даже квартиру с хорошим замком и сигнализацией, но тогда вас и охранник не спасет от таких целеустремленных воров
У нас - Сомали.
У меня вскрывали: квартиру в ЖК Венеция (квартира в аренде, ничего не нашли)
Квартиру на Кольцова (после продажи)
И 3 квартиры соседей в Хоффман Хауз на Златоустовской, где круглосуточная охрана, но вход с фасада. Группировка из кавказцев в воскресенье вынесла больше 200 куе
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Додано: Вів 06 лют, 2024 08:29
UA написав: smdtranz написав:
для меня безопасность — это когда вышел на оживленную улицу и пошел/поехал по своим делам.
каждому свое, не вижу смысла спорить.
мне не нравится закрытая территория с калитками, охранниками и тд. у нас не Сомали, вооруженные банды по улицам не ходят. от обычных квартирных воров спасает хороший замок и/или сигнализация. в остальном эти заборы только портят связанность районов, нужно обходить это всё дело и тд.
ну конечно, могут ограбить даже квартиру с хорошим замком и сигнализацией, но тогда вас и охранник не спасет от таких целеустремленных воров
Люди в закритих ЖК більш безпечні в плані охорони і безпеки.
Вони чомусь думають що охорони ЖК буде достатньо.
При цьому ці ж люди регулярно криють охорону матом, за те що та, не пропустила когось до них...
Кроют маргиналы в дешманских ЖК.
В приличном - интеллигентные люди живут и есть цифровизация контроля доступа
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