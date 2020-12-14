Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
smdtranz написав:для меня безопасность — это когда вышел на оживленную улицу и пошел/поехал по своим делам. каждому свое, не вижу смысла спорить. мне не нравится закрытая территория с калитками, охранниками и тд. у нас не Сомали, вооруженные банды по улицам не ходят. от обычных квартирных воров спасает хороший замок и/или сигнализация. в остальном эти заборы только портят связанность районов, нужно обходить это всё дело и тд. ну конечно, могут ограбить даже квартиру с хорошим замком и сигнализацией, но тогда вас и охранник не спасет от таких целеустремленных воров
У нас - Сомали. У меня вскрывали: квартиру в ЖК Венеция (квартира в аренде, ничего не нашли) Квартиру на Кольцова (после продажи) И 3 квартиры соседей в Хоффман Хауз на Златоустовской, где круглосуточная охрана, но вход с фасада. Группировка из кавказцев в воскресенье вынесла больше 200 куе
smdtranz написав:для меня безопасность — это когда вышел на оживленную улицу и пошел/поехал по своим делам. каждому свое, не вижу смысла спорить. мне не нравится закрытая территория с калитками, охранниками и тд. у нас не Сомали, вооруженные банды по улицам не ходят. от обычных квартирных воров спасает хороший замок и/или сигнализация. в остальном эти заборы только портят связанность районов, нужно обходить это всё дело и тд. ну конечно, могут ограбить даже квартиру с хорошим замком и сигнализацией, но тогда вас и охранник не спасет от таких целеустремленных воров
Люди в закритих ЖК більш безпечні в плані охорони і безпеки. Вони чомусь думають що охорони ЖК буде достатньо. При цьому ці ж люди регулярно криють охорону матом, за те що та, не пропустила когось до них...
Кроют маргиналы в дешманских ЖК. В приличном - интеллигентные люди живут и есть цифровизация контроля доступа
cherchiltank написав:.... я жив в 5 різних квартирах - діти мені докучали менше ніж перфоратор на 5 поверхів вище)
1. Поважаючи себе люди в свіжих новобудах не живуть. 2. Зараз багато дітей з СДВГ як наслідок тютюнопаління та вживання психоактивних речовин майбутніми батьками.
Тобто треба почекати 10 років перед тим як вселитися?) а якщо всі інші будуть такі розумні? Думаю варшавський та грець ремонти будуть йти років 15) Ви хоч почитайте що таке сдвг) вас батьки головою не били в дитинстві об підлогу?)
отсутствие соседей сверху и как следствие лишнего шума. что касается попадания ракет и тд, то выше вероятность что оно упадёт между домами на землю и основной удар будет по нижним этажам. если дом завалится, то там уже разницы не будет. разве что еще риск отключений света и лифтов, но я надеюсь, эти времена не навсегда. плюс возможность поставить камин, если кому надо.
что касается теплопотерь, не так это дорого, с современными технологиями. к тому же, не обязательно квартира будет угловая, она может и в середине быть, просто окна выходят на что-то приятное глазу, а не стоянку и мусорные баки. на верхних этажах еще горячее батареи, если ЦО, так что на выходе то же самое. оплата то от площади идет. если по счетчикам, то за комфорт чуть придется доплатить. не зальет никто, опять же. ну вопрос крыши надо исследовать отдельно, чтоб не текла.
Текти буде - років через 10 і да це будуть саме ваші проблеми а не осбб чи жеку - перевірено)
У нас ОСББ ремонтує
Повезло, 90 відсотків осбб мають борги а не кошт на ремонт)
Natt написав:Франт, дах можна раз в житті й поремонтувати. А шо робити, коли сусіди у тебе над готовою у футбол грають, їх діти катаютья на велобігу чи роликах по ламінату?
Ага - поремонтувати) тільки проблема в тому що дах великий а ремонтувати захочете тільки ви - шматочок над собою - так не вийде) В місті де постійно гуркіт від мото та машин перейматися бігаючими дітьми?) я жив в 5 різних квартирах - діти мені докучали менше ніж перфоратор на 5 поверхів вище)
Капітальний ремонт даху взагалі має УК проводити, а там буде видно. До того ж, ремонт закінчиться значно швидше, ніж виростуть дикуни над головою, які ще й розмножуватися будуть і виховувати своїх дітей так само, як виховували їх. Мені особисто тупіт над головою заважає.
При тарифах менше 15 грн за метр (як у більшості ук та осбб) вам хіба лампочку поміняють - на ремонтний фонд зазвичай з 2006 виділялася гривня з квартплати - тільки тоді це було 20 центів, зараз 3 центи - та і їх нема - поцікавтесь скільки УК накопичили на капітальний ремонт)
cherchiltank написав:.... я жив в 5 різних квартирах - діти мені докучали менше ніж перфоратор на 5 поверхів вище)
1. Поважаючи себе люди в свіжих новобудах не живуть. 2. Зараз багато дітей з СДВГ як наслідок тютюнопаління та вживання психоактивних речовин майбутніми батьками.
Тобто треба почекати 10 років перед тим як вселитися?) а якщо всі інші будуть такі розумні? Думаю варшавський та грець ремонти будуть йти років 15) Ви хоч почитайте що таке сдвг) вас батьки головою не били в дитинстві об підлогу?)