smdtranz написав:

отсутствие соседей сверху и как следствие лишнего шума.что касается попадания ракет и тд, то выше вероятность что оно упадёт между домами на землю и основной удар будет по нижним этажам. если дом завалится, то там уже разницы не будет. разве что еще риск отключений света и лифтов, но я надеюсь, эти времена не навсегда.плюс возможность поставить камин, если кому надо.что касается теплопотерь, не так это дорого, с современными технологиями. к тому же, не обязательно квартира будет угловая, она может и в середине быть, просто окна выходят на что-то приятное глазу, а не стоянку и мусорные баки.на верхних этажах еще горячее батареи, если ЦО, так что на выходе то же самое. оплата то от площади идет. если по счетчикам, то за комфорт чуть придется доплатить. не зальет никто, опять же. ну вопрос крыши надо исследовать отдельно, чтоб не текла.