1. Знали, куди йшли
2. Люди 200куе вдома тримають
(Чи то судді/прокурори і для них це так... два хабяря? )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лют, 2024 15:24
Re: Скоро розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві
Додано: Вів 06 лют, 2024 17:04
trololo
на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется
Додано: Вів 06 лют, 2024 17:33
Увага!
На днях розпочинається дорожай:
"Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд"
Поспішайте інвештувати!
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