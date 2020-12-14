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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11571115721157311574
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:24

Re: Скоро розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві

  Бетон написав:Группировка из кавказцев в воскресенье вынесла больше 200 куе

1. Знали, куди йшли ;)
2. Люди 200куе вдома тримають :shock:
(Чи то судді/прокурори і для них це так... два хабяря? ;) )
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:04

trololo

на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:33

Увага!
На днях розпочинається дорожай:
"Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд"

Поспішайте інвештувати! :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:51

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