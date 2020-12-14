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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лют, 2024 15:24
Бетон написав:
Группировка из кавказцев в воскресенье вынесла больше 200 куе
1. Знали, куди йшли
2. Люди 200куе вдома тримають
(Чи то судді/прокурори і для них це так... два хабяря?
)
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:04
trololo
на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется
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smdtranz
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:33
Увага!
На днях розпочинається дорожай:
"Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд"
Поспішайте інвештувати!
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Додано: Вів 06 лют, 2024 18:51
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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:05
Що чутно зі станціями метро "Львівська брама" та "Суднобудівна"? Коли відкриття?
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airmax78
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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:07
airmax78 написав:Що чутно зі станціями метро "Львівська брама" та "Суднобудівна"? Коли відкриття?
Вже після перемоги
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Faceless
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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:07
Успіх написав: Бетон написав:
Группировка из кавказцев в воскресенье вынесла больше 200 куе
1. Знали, куди йшли
2. Люди 200куе вдома тримають
(Чи то судді/прокурори і для них це так... два хабяря?
)
Долярчик, нам зараз кого підтримувати: Головнокомандуючого чи Верховного Головнокомандуючого? Що твоя безпомилкова інтуіція підказує?
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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:09
макс, не пизди
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kingkongovets
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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:13
kingkongovets написав:
макс, не пизди
Добре. Про станції метро не буду.
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airmax78
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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:31
smdtranz написав:trololo
на Грушевского вроде надо было согласие соседей на покупку)
но такое в европе широко практикуется
І в штатах.
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